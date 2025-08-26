Вакцинация от гриппа в Казахстане начнется с 15 сентября

Все медорганизации должны быть подготовлены к эпидсезону до 10 сентября
Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана о проведении санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции COVID-19 в предстоящий эпидемический сезон, вакцинация от гриппа начнется в стране 15 сентября.
Еще по теме:
- Вакцинация беременных от коклюша необходима, чтобы избежать заражения младенца – Минздрав
- В Казахстане планируют вакцинировать от коклюша подростков 16 лет и беременных женщин
- Почти 150 тыс. девочек в Казахстане впервые привиты от ВПЧ – Минздрав
- Представители ВОЗ в Казахстане: «Сегодня мир нуждается в нашей помощи больше, чем когда-либо»
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые