Вакцинация от гриппа в Казахстане начнется с 15 сентября

Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана о проведении санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции COVID-19 в предстоящий эпидемический сезон, вакцинация от гриппа начнется в стране 15 сентября.

При этом до 1 сентября должен быть подготовлен список лиц, подлежащих вакцинации против гриппа, а все медорганизации должны быть подготовлены к эпидсезону до 10 сентября.

Также медорганизации готовятся к приему больных не только гриппом, но и ОРВИ и COVID-19. Причем в постановлении указано, что должно проводиться лабораторное обследование на COVID-19.

Вместе с тем указывается, что для предупреждения заболеваемости в детсадах и школах будет проводиться ежедневный «утренний фильтр» для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19, чтобы своевременного отстранять заболевших детей.

Если же в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах будет зарегистрировано от 20 до 30% заболевших в одном классе, то отменяется кабинетная система обучения и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней. На онлайн обучение переводятся учащиеся, в случае 30% и более заболевших в классе.