Акимат Алматы рассмотрит исключение наземных переходов в местах, где есть подземные

В акимате собираются рассмотреть вопрос ликвидации наземных пешеходных переходов в центре города там, где есть подземные переходы, сообщило управление городской мобильности на запрос «Власти». Чиновники считают, что подземные переходы самые безопасные для горожан.

«На сегодняшний день подземные пешеходные переходы являются наиболее безопасными местами для перехода дороги, так как исключается пересечение транспортных и пешеходных потоков. В основном указанные переходы обустроены на дорогах с интенсивным движением транспортных средств», - говорится в ответе управления городской мобильности.

В управлении уточнили, что в 2020 году над подземными переходами, которые не были адаптированы для маломобильных групп населения, произведены работы по нанесению линий дорожной разметки «пешеходный переход» с дополнительной установкой пешеходных светофоров.

Речь идет о переходах на пересечении: пр. Достык - пр. Абая; пр. Сейфуллина - ул. Гоголя; пр. Абылай хана – ул. Гоголя; пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра; пр. Абылай хана – пр. Абая, по ул. Тимирязева (в районе КазНУ) и пр. Абылай хана – ул. Жибек жолы.

Вопрос исключения наземных пешеходных переходов по этим адресам будет рассмотрен совместно с уполномоченными органами.

По данным на начало этого года в Алматы насчитывается 127 пешеходных переходов: 84 надземных и 43 подземных. Общественный совет города обсуждал, что ими не всегда могут пользоваться маломобильные граждане. Так, например, из 84 надземных переходов лифты установлены только на 32.

В управлении городской мобильности не ответили на вопрос о том, во сколько городу обходится содержание и регулярный ремонт наземных и подземных переходов.

В этом репортаже мы рассказывали о том, что для того, чтобы человеку на инвалидном кресле преодолеть наземный переход, ему нужно заранее обратиться в акимат и тогда специальный сотрудник в назначенное время подойдет к наземному переходу и включит подъемник.

Наземные переходы появились при акиме Бауыржане Байбеке, когда городские власти ориентировались на развитие города для пешеходов.