Во Вьетнаме в результате тайфуна и наводнений затоплены и повреждены более 10 тыс. домов и зданий

В результате тайфуна Каджики и вызванного им наводнения во Вьетнаме погибли семь человек. Власти страны ожидают новую волну наводнений и оползней, сообщает Reuters .

Во Вьетнаме затоплены и повреждены более 10 тыс. домов и зданий, а также более 86 гектаров рисовых и других полей, 1,6 млн человек остались без электричества из-за поваленных столбов линий электропередачи, в основном в провинциях Хатинь и Нгеан. Улицы Ханоя также серьезно затоплены, поскольку в столице продолжают идти проливные дожди.

Синоптики предупредили, что в северных провинциях продолжатся сильные дожди, возможны внезапные наводнения и оползни.

В Таиланде погиб один человек. Департамент по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий сообщил в среду, что сильные дожди вызвали наводнения и оползни в восьми провинциях Таиланда, затронув более 180 домохозяйств.

Между тем сильные дожди обрушились на Гималаи, в результате чего за последние 24 часа в Индии погибло по меньшей мере 36 человек, а власти были вынуждены открыть крупные плотины, что, в свою очередь, вызвало предупреждения о наводнении на трех реках в соседнем Пакистане.

По данным официальных лиц, в результате оползня недалеко от индуистского горного святилища Вайшно Деви на паломническом маршруте в федеральной территории Индии Джамму и Кашмир погибли 33 человека. Еще три человека погибли, когда паводковые воды вышли из берегов рек в районе Дода и затопили низменные районы. Также оказалась затоплена школа в северном штате Пенджаб, частично обрушилась плотина Мадхопур через реку Тави, были повреждены некоторые автомагистрали, связывающие Джамму с остальной частью Индии. В среду вода начала немного отступать, однако ее уровень во многих реках по-прежнему остается опасным.

Директор Индийского метеорологического департамента в Шринагаре Мухтар Ахмад сообщил, что с 23 августа в регионе Джамму выпало 612 мм осадков, что на 726% превышает норму в регионе для этого времени года и является самым большим количеством осадков с 1950 года.