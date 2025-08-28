Блогеры в Казахстане активно рекламируют в соцсетях онлайн-казино, заявили в АФМ

С начала года агентство по финансовому мониторингу установило 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. Как сообщили в АФМ, из них 11 уже привлечены к ответственности по статье 455 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе), а материалы в отношении 23-х переданы в Минкультуры для принятия мер.

При этом в АФМ заявили, что многие из них «систематически пренебрегают законом».

«Так, казахстанский хип-хоп исполнитель Baller (настоящее имя – Шынгысхан Копбаев) с начала года пять раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП. В другом случае в отношении блогера-музыканта Рината Шамшырак с аудиторией свыше 600 тыс. подписчиков также возбуждалось адмдело по факту рекламы онлайн-казино», - заявили в ведомстве.

Также в АФМ рассказали, что инфлюенсер Қайсар Қамза «развернул откровенно деструктивную деятельность в собственном телеграм-канале, где систематически пропагандирует участие в незаконных азартных играх».

«Он распространяет подробные инструкции по регистрации в одном из онлайн-казино, а также публикует постановочные видеоролики с «победителями» и их мнимыми выигрышами, вводя свою аудиторию в глубокое заблуждение. Полученные от этой рекламы доходы он демонстративно тратит на роскошный и разгульный образ жизни – путешествует, останавливаясь в дорогих отелях Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турции и др. стран», - заявили в агентстве по финмониторингу.

Кроме того, по данным АФМ, блогер Наиль Турганов за рекламу онлайн-казино получил свыше 8 млн тенге, а Нургазы Токтаров (Nakonay Qarapaiym) организовал на своих страницах в соцсетях «агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино», получив за рекламу 15,8 млн тенге, причем, по данным АФМ, почти половину из этих денег он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал.

Также азартные игры рекламируют и женщины, отметили в АФМ, среди них Мариям Кулжабаева, Зухра Хакиева, Диана Халметова, Асем Аубакирова, Арина Байкова, Кумисай Айымбетова и другие.

«Таким образом, понимая, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, все указанные лица продолжают ее, демонстрируя полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи. Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности», - заявили в агентстве по финмониторингу.

В связи с этим ведомство будет рассматривать действия нарушителей уже как уголовное правонарушение по части 5 статьи 28 Уголовного кодекса, то есть пособничество незаконному игорному бизнесу.

Также в АФМ инициировали введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино по аналогии с рекламой финансовых пирамид.