В новом пакете санкций ЕС оказался банк ВТБ в Казахстане

В четверг страны Европейского союза официально утвердили 19-й пакет санкций против России за войну против Украины. В новый пакет попала и дочерняя организация российского банка ВТБ в Казахстане. Положение в отношении него вступает в силу 2 декабря.

«На сегодняшний день восемь банков и нефтетрейдеров из Таджикистана, Кыргызстана, ОАЭ и Гонконга, обходящих санкции ЕС, подвергаются запрету на проведение транзакций. Аналогичная мера распространяется еще на пять российских банков. Четыре банка из Беларуси и Казахстана также подвергаются запрету на проведение транзакций из-за их связей с российскими финансовыми системами обмена сообщениями и платёжными системами», - указано в пресс-релизе Европейского совета.

Новый пакет санкций включает в основном запрет на импорт российского сжиженного природного газа, но контракты на поставку прекратят действие через шесть месяцев, а некоторые - с 1 января 2027 года.

Пакет также включает новый механизм, ограничивающий передвижение российских дипломатов по территории ЕС, согласно которому предполагалось, что они должны уведомлять власти стран, которые планируют посетить или через которые будут следовать транзитом, не менее чем за 24 часа до пересечения границы.

ВТБ (Казахстан) - дочерний банк российского ВТБ, который на рынке Казахстана работает 16 лет.

Еще с начала войны «ВТБ Банк Казахстан» был включен в санкционные списки Минфина США, были введены определенные ограничения на его деятельность. Также VISA приостановила сотрудничество с казахстанским банком ВТБ на срок действия санкций. 3 июля 2024 года управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило ВТБ Банк (Казахстан) в список лиц, сотрудничество с которыми может повлечь риск вторичных санкций.