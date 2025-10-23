Для расследования причин ДТП в Актюбинской области создана правительственная комиссия

Создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП в селе Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, сообщила пресс-служба кабмина. Такое поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов.

«Премьер-министр поручил комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим», - указывается в сообщении.

В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева вошли руководство МВД, министерства труда и социальной защиты населения, Минздрава, Минтранспорта и руководство акимата Актюбинской области.

Сегодня на автодороге Самара – Шымкент грузовой автомобиль DAF столкнулся с пассажирской «ГАЗелью», которая следовала из поселка имени Жургенева в областной центр. По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек были доставлены в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, из центрального аппарата МВД спецбортом направлена группа для расследования и установления обстоятельств происшествия. Ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел.

По поручению министра также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших, в том числе по транспортировке тел и их захоронению.