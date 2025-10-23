На комплексе «Медеу» появится реабилитационный центр для спортсменов

В Алматы при реконструкции комплекса «Медеу» будет создан современный реабилитационный центр для спортсменов и гостей, включающий сауны, массажные кабинеты и медицинский пункт для оказания экстренной и профилактической помощи, сообщает управление строительства города.

Кроме того, гостиницу, расположенную в восточном крыле, переделают под категорию «четыре звезды», но количество номеров останется прежним. Также в районе старого машинного зала появится открытый бассейн размером 25 на 15 метров, с подогревом воды. Новый бассейн будет работать круглогодично.

По проекту также планируется сделать террасу на западной трибуне (900 кв. м), с кофейнями и посадочными местами, интерактивную музейную экспозицию по концепции 3D, а перед комплексом появится рекреационная зона SUN-DECK и подземный паркинг.

При этом управление обещает сохранить исторический облик комплекса.

Также проект предусматривает установку нового холодильного оборудования, полную замену систем инженерных коммуникаций и газификацию.

«Система AI-мониторинга состояния льда в реальном времени позволит снизить энергозатраты на 25%. Также планируется установка подогреваемых сидений с индивидуальной регулировкой температуры», - обещает управление.

На прилегающей территории будет создан экопарк с прогулочными маршрутами и панорамными видами на водопад, реку Малая Алматинка и горы. Также будут построены два новых пешеходных моста – восточный и западный, которые соединят с зонами отдыха.

Кроме того, будут высажены новые деревья и кустарники, устойчивые к местному климату, а вся территория получит современное освещение и архитектурную подсветку. Для удобства маломобильных групп населения предусмотрена установка двух лифтов.

Полное завершение работ запланировано на четыертый квартал 2027 года. Как сообщает управление, на сегодня ведутся подготовительные работы, и в ближайшее время будет установлено ограждение зоны производства работ.