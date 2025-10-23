Правозащитники и адвокаты требуют оказать медпомощь Айгерим Тлеужан и Думану Мухаммедкариму

Адвокаты осужденного журналиста Думана Мухаммедкарима и журналистки и активистки Айгерим Тлеужан требуют, чтобы их подзащитным обеспечили возможность лечения, так как процедуры, которые им оказывают в учреждениях, недостаточны, а периодические выезды в больницы на осмотр не дают результатов. Об этом они заявили на пресс-конференции в четверг на площадке Казахстанского международного бюро по правам человека.

Адвокат Думана Мухаммедкарима, Галым Нурпеисов, рассказал, что посетил своего подзащитного на прошлой неделе. По его словам, в администрации учреждения неоднократно обещали отправить Мухаммедкарима на лечение, но это не исполнялось из-за отсутствия мест в больнице.

«В четверг, когда я утром заходил к начальнику, они мне обещали, что в понедельник его положат. Информация на вчерашний день такая, что Думана привезли в Кызылординскую городскую больницу для лечения, но на сегодняшнее утро, по крайней мере, сотрудники больницы говорят, что Думана там нет», - сказал адвокат.

Он предполагает, что Мухаммедкарима могли увезти обратно в колонию.

«Говорить о том, что ему оказывают медицинскую помощь – это попытка бросить пыль в общественное мнение, что Думан реализует свое право на охрану здоровья, что он получает лечение», - считает Нурпеисов.

Он подчеркнул, что журналист до сих пор находится в карцере площадью менее восьми квадратных метров, и в нем сильно дует от окон.

«Когда приходили, осматривали Думана, у него были застужены предстательная железа, печень, почки застужены, печень у него увеличена. Чтобы дать полную картину, необходимо комплексное обследование – что он не получает. Здоровье, конечно, требует большого комплексного лечения, которое ему не оказывают», - сказал Нурпеисов.

Правозащитница Бакытжан Торегожина добавила, что из-за того, что Мухаммедкарим требует расследовать инцидент, когда к нему в камеру был заброшен предмет со взрывчатым веществом, ему поступают угрозы.

«Ему предъявляют, что если он будет настаивать на этом расследовании, то они инициируют со стороны администрации уголовное дело по статье "Клевета" и добавят ему срок», - сказала она.

Помимо этого, ему отказывают в переводе в колонию в Алматинской области из-за большого количества взысканий, однако, по словам адвокатов, сотрудники учреждения провоцируют его.

Нурпеисов добавил, что, несмотря на состояние здоровья, Мухаммедкарим намерен каждый месяц держать голодовку: «Думан сказал: "Хоть мое здоровье и подорвано, но так как нарушается мое право, я буду теперь каждое тридцатое число месяца держать голодовку до изнеможения – это может быть неделя, это может быть десять дней"».

Это, по его словам, единственная форма протеста против нарушения прав осужденного журналиста.

Адвокат осужденной журналистки и активистки Айгерим Тлеужан, Айнара Айдарханова, рассказала, что ее подзащитной не оказывалась медицинская помощь в течение семи месяцев. По ее словам, впервые Тлеужан обратилась в санчасть в апреле из-за небольшого нарыва, но за семь месяцев ее самочувствие значительно ухудшилось, а лечения в учреждении и Илийской центральной районной больнице, куда ее периодически вывозят на осмотр, недостаточно.

«На протяжении всех этих месяцев [у нее] постоянные болевые ощущения, в виду этого у нее ослаблено здоровье, иммунитет и потеря в весе», - сказала адвокат.

Айдарханова подчеркивает, что если бы лечение было эффективным, то за семь месяцев у ее подзащитной было бы улучшение состояния. Адвокат обратилась с жалобой в ДУИС, министерство здравоохранения и к уполномоченному по правам человека. В управлении здравоохранения ей ответили, что в учреждении Тлеужан оказывается достаточная медицинская помощь, у нее нет никаких симптомов для госпитализации и мнение другого врача не требуется.

Айдарханова добавила, что в четверг у Тлеужан запланирован выезд на осмотр в частную клинику.

«Если ДУИС не препятствует, то, я думаю, что без каких-либо ограничений, затруднений она должна будет сегодня быть вывезена и осмотрена этим врачом», - сказала адвокат.

Айдарханова считает, что возможная причина отказа в госпитализации как и ее подзащитной, так и Думану Мухаммедкариму – недостаточное количество охранников в учреждении, потому что осужденных при госпитализации должен будет постоянно сопровождать конвой.

«Если Айгерим госпитализируют, они обязаны, чтобы рядом с ней был конвой, кто-то находился, кто-то присматривал, а зачем им это? Им легче сказать, что она здорова, и пусть она в учреждении себе делает сама перевязки», - сказала адвокат.

Думан Мухаммедкарим – оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата. Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. 2 августа 2024 года его приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации». Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью на три года. Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. 8 ноября 2024 года апелляционный суд оставил приговор Думану Мухаммедкариму без изменений.

В начале декабря прошлого года Мухаммедкарим нанес себе увечье, требуя, чтобы его перевели в колонию в Заречном в Алматинской области. По словам адвоката Галыма Нурпеисова, после суда второй инстанции его должны были перевести туда, однако журналист по-прежнему находился в следственном изоляторе в Талдыкоргане. Но в КУИС опровергли заявление адвоката о том, что журналист нанес себе увечье. Позже стало известно, что Мухаммедкарима этапировали в Кызылорду.

Айгерим Тлеужан осудили по делу о захвате аэропорта Алматы во время Январских событий. В июне 2023 года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, остальных − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − к 8 годам лишения свободы каждого. 10 ноября 2023 года городской суд Алматы оставил в силе приговор суда Наурызбайского района. По версии следствия и суда, Нурпеисов и Тлеужанова «организовали массовые беспорядки» на территории и в здании аэропорта, после чего вместе с другими участниками якобы совершили нападение и захват зданий.

Международные правозащитные организации обращались к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с призывом освободить Айгерим Тлеужан, как и других политических заключенных.