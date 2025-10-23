Санкции на Банк ВТБ не окажут негативного влияния на экономику – Нацбанк

Национальный банк следит за ситуацией в «Банк ВТБ (Казахстан)» из-за санкций, введенных Евросоюзом. Как заявил в четверг журналистам в сенате первый заместитель председателя Ерулан Жамаубаев, сейчас регулятор будет смотреть, сколько вкладчиков в банке и как санкции могут отразиться в целом на финансовую стабильность.

«Через ВТБ операции практически не осуществляются, поэтому ВТБ не оказывает в целом негативного влияния на финансовую стабильность. Поэтому я не думаю, что это будет вызывать серьезные опасения или риски для экономики», - сказал Жамаубаев.

Отвечая на вопрос, что будет с вкладчиками, первый заместитель председателя отметил, что «сейчас будем смотреть».

«Только сейчас информация появилась – будем смотреть, сколько вкладчиков, как отразится в целом на финансовую стабильности. В целом у каждого укладчика есть право выбрать свой банк. Поэтому, если предпочтут другой банк, это выбор вкладчиков», - напомнил он, отметив, что в целом, «если любой банк Казахстана либо обанкротится, либо будут проблемы», то в стране действует система гарантирования депозитов.

В то же время он пока не может сказать, какие конкретно меры Нацбанк будет принимать на случай возникновения рисков, так как все будет зависеть от ситуации.

«Понятно, что, с одной стороны, не должны пострадать клиенты банка и население, с другой стороны, мы должны все-таки думать о хозяйствующих субъектах. Если действительно будут какие-то проблемы с платежами и переводами, мы поможем», - пообещал Жамаубаев.

Но в целом станционные вопросы возникли еще три года назад, поэтому каждый банк «находятся под пристальным вниманием» правительства, которое отслеживает ситуацию и принимает меры, чтобы «вторичные санкции не возникали» .