​Правительство по-прежнему намерено облагать НДС продажу жилья в новостройках

Правительство по-прежнему намерено взимать НДС в 16% при реализации жилья, строительство которого начнется после 1 января 2026 года. Нынешний рост цен — не следствие нововведения, а реакция рынка на ожидание отмены этой налоговой льготы, сообщили «Власти» в министерстве национальной экономики.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение от НДС сохранится если строительство жилья начато или объект введён в эксплуатацию до 1 января 2026 года. Освобождение также распространяется на договоры долгосрочной аренды с правом выкупа, которые были заключены до 1 января 2026 года.

Льгота по НДС при продаже жилья действует в Казахстане с 2001 года и была введена, чтобы сделать квартиры более доступными для граждан, напомнили в Миннацэкономики.

«Однако за 20 лет цены на новое жильё выросли в 21 раз, при этом себестоимость строительства — в разы ниже рыночной. В 2023 году, по данным Бюро национальной статистики, средняя цена нового жилья составляла 494,9 тыс. тенге за кв. м, а средние затраты на строительство — 209,1 тыс. тенге за кв. м. Это показывает, что льгота не влияет на стоимость квартир», — говорится в ответе ведомства на запрос «Власти».

В Миннацэкономики убеждены, что цены на недвижимость сейчас формируются рынком исходя из спроса и предложения. Прибыль застройщиков при этом не регулируется. В силу этого ведомство считает оправданным отмену налоговой льготы.

«Рост цен, наблюдаемый сейчас, — это не следствие изменений, а реакция рынка на ожидание отмены льготы. Застройщики стараются увеличить маржу заранее», — пояснили в министерстве.