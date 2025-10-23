Предельная ставка по ипотеке останется на уровне 25% до 1 июля 2026 года — АРРФР

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отложит снижение предельной ставки по ипотечным жилищным займам с 25% до 20% до 1 июля 2026 года. Решение связано с необходимостью поддерживать баланс между доступностью займов и устойчивостью банковского сектора в условиях высокой базовой ставки (18%), сообщает пресс-служба ведомства.

«Снижение предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) до 20% в условиях текущей стоимости денег в экономике приведет к сокращению рыночных ипотечных программ. Сохранение действующего уровня предельной ГЭСВ до 1 июля 2026 года позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора», — говорится в пресс-релизе АРРФР.

Кроме того, АРРФР совместно с Национальным Банком разрабатывает новую методику расчета ГЭСВ по ипотечным жилищным займам. Она будет учитывать актуальные рыночные условия и включать ключевой параметр – коэффициент покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV), рассчитываемый как отношение суммы ипотечного займа к оценочной (рыночной) стоимости жилья.

Действующая единая норма ГЭСВ не отражает различий в уровне кредитного риска между заемщиками с различной долей собственного участия в финансировании покупки жилья, тогда как международная практика основана на риск-ориентированном подходе.

«При высоком значении LTV риск невозврата выше, поскольку заемщик вносит минимальный первоначальный взнос, тогда как при низком LTV заемщик имеет больший объем собственного участия, что снижает вероятность дефолта», — пояснили в агентстве.

Ведомство также работает над расширением ипотечных продуктов в линейке банковских услуг, которые будут адаптированы к нынешним экономическим условиям и потребностям населения. В частности, закон «По вопросам регулирования и развития финансового рынка», который находится на рассмотрении в мажилисе, может наделить банки правом привлекать деньги вкладчиков по модели жилищных строительных сбережений и предоставлять жилищные займы.

О снижении предельной ставки по ипотеке до 20% в АРРФР заявили 9 июня 2025 года. Через неделю агентство опубликовало совместное постановление с Нацбанком о том, что реализация этой меры переносится на 1 ноября 2025 года.

В октябре банки второго уровня начали массово сокращать предложение по ипотеке, объясняя это сжатием своей маржи на фоне высокой базовой ставки и готовящимся снижением ГЭСВ по ипотеке. Опрошенные «Властью» эксперты прогнозировали, что сокращение предложений по ипотеке с их стороны сделает жилье менее доступным для многих категорий граждан.