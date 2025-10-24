НПЗ в Индии также намерены сократить импорт российской нефти
Крупнейшие китайские нефтяные компании приостановили закупки российской нефти
ФОТО REUTERS

Крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, поставляемой морем, после санкций США против «Роснефти» и «Лукойла», сообщили агентству Reuters источники. Объем закупок российской нефти государственными компаниями Китая оценивается от 250 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки.

По словам источников, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от торговли морской российской нефтью, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Китай импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти в день по морю, но большую ее часть покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, в том числе мелкие операторы. По словам трейдеров, «Роснефть» и «Лукойл» продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, а не напрямую с покупателями. Тем временем независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций.

Китай также импортирует около 900 тыс. баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу, и вся эта нефть поступает в китайскую национальную нефтяную компанию PetroChina, которую, по словам ряда трейдеров, санкции, скорее всего, затронуть не смогут.

В то же время нефтеперерабатывающие заводы в Индии намерены резко сократить импорт сырой российский нефти в соответствии с санкциями США.

Все это создаст нагрузку на нефтяные доходы России и вынудит крупнейших мировых импортеров искать альтернативные источники поставок, что приведет к росту мировых цен, отмечают эксперты.

По словам трейдеров, ожидается, что Индия и Китай обратятся к другим поставкам, что приведет к росту цен на несанкционированную нефть с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Дождь с переходом в снег прогнозируется в Казахстане в выходные
Новости
Дожди ожидаются на западе и юго-востоке Казахстана
Новости
Более десяти активистов в нескольких регионах задержаны или подвергнуты адмарестам накануне Дня Республики
Новости
Мораторий на повышение цен на бензин АИ-92 продлится минимум до весны 2026 года, заявили в правительстве
Новости
Акимат Алматы начал лишать подрядчиков лицензий
Новости
Получить заключение госэкспертизы по расширению дороги от Алматы до Касеклена планируют в начале 2026 года