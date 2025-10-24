Крупнейшие китайские нефтяные компании приостановили закупки российской нефти

Крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, поставляемой морем, после санкций США против «Роснефти» и «Лукойла», сообщили агентству Reuters источники. Объем закупок российской нефти государственными компаниями Китая оценивается от 250 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки.

По словам источников, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от торговли морской российской нефтью, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Китай импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти в день по морю, но большую ее часть покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, в том числе мелкие операторы. По словам трейдеров, «Роснефть» и «Лукойл» продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, а не напрямую с покупателями. Тем временем независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций.

Китай также импортирует около 900 тыс. баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу, и вся эта нефть поступает в китайскую национальную нефтяную компанию PetroChina, которую, по словам ряда трейдеров, санкции, скорее всего, затронуть не смогут.

В то же время нефтеперерабатывающие заводы в Индии намерены резко сократить импорт сырой российский нефти в соответствии с санкциями США.

Все это создаст нагрузку на нефтяные доходы России и вынудит крупнейших мировых импортеров искать альтернативные источники поставок, что приведет к росту мировых цен, отмечают эксперты.

По словам трейдеров, ожидается, что Индия и Китай обратятся к другим поставкам, что приведет к росту цен на несанкционированную нефть с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки.