Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, что Трамп «воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав Чжао, который подвергся судебному преследованию со стороны администрации Байдена в рамках ее войны с криптовалютой».

Ливитт утверждает, что приговор администрации Байдена Чжао был слишком суровым.

«О был человеком, о котором, как мне сказали <…>, что он пользовался большой поддержкой, <…>, что то, что он сделал, даже не было преступлением. Это не было преступлением, что его преследовала администрация Байдена, и поэтому я помиловал его по просьбе многих очень хороших людей», - сказал Трамп во время круглого стола в столовой Белого дома.

Этот шаг может открыть Binance возможность снова работать в США. Это, в свою очередь, вызывает опасения, что Трамп помогает человеку, который помог его семье получить финансовую выгоду.

Криптовалютная компания семьи Трамп, World Liberty Financial, от которой все больше зависит их благосостояние, размещена на Binance. Биржа также способствовала популяризации собственных токенов World Liberty Financial, продажа которых принесла семье Трамп сотни миллионов долларов комиссионных.

По оценкам Wall Street Journal, World Liberty Financial добавила к семейному состоянию Трампа более $5 млрд богатства, что превышает активы президента в сфере недвижимости.

В мае 2024 года Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в неспособности обеспечить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Он покинул пост генерального директора Binance, криптовалютной биржи, основанной им в 2017 году, и согласился выплатить штрафы в размере $200 млн. Компания согласилась выплатить также более $4 млрд графов и других взысканий в рамках согласованного с федеральным правительством мирового соглашения в 2023 году.

Binance признала участие в противодействии отмыванию денег, нелицензированных денежных переводах и нарушениях санкций.