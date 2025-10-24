«Байтерек» трансформируют в инвестиционный холдинг до конца года

Холдинг «Байтерек» будет трансформирован, чтобы стать главным драйвером привлечения инвестиций и ключевым инструментом реализации политики проактивного экономического роста, направленной на удвоение ВВП Казахстана к 2029 году, сообщила пресс-служба правительства. Завершить этот процесс планируется к концу года.

По данным кабмина, в ближайшие четыре года государство будет ежегодно увеличивать капитализацию холдинга на 1 трлн тенге, а «Байтерек» будет привлекать внешние займы на сумму до 8 трлн тенге в год для финансирования приоритетных проектов.

Действующая структура «Байтерека» как управляющего холдинга будет трансформирована «для соответствия масштабам и задачам новой инвестиционной миссии». В частности, будет усилена организационная модель, концентрация будет на инвестициях, отраслевой специализации и аналитике рынков.

Так, «Байтерека» в качестве инвестиционного холдинга будет заниматься укреплением позиций отечественных производителей и развитием межрегиональной торговли; экспортом инвестиционной деятельности совместно с казахстанским бизнесом; расширением мандата для формирования доходов национальной экономики.

В частности, как отметил председатель правления холдинга Рустам Карагойшин, «Байтерек» будет консолидировать бизнес для создания экосистемы экспортоориентированных предприятий, помогать им увеличивать сбыт, формировать цепочки добавленной стоимости и продвигать продукцию на внешние рынки.

Также будет усилен совет директоров за счет увеличения числа независимых членов – на эти позиции будут приглашены международные инвестиционные консультанты из ведущих отраслей и регионов мира.

«Это обеспечит прозрачность и объективность решений, комплексную оценку рисков и рассмотрение всех факторов, влияющих на успех проектов», - считают в правительстве.

Вместе с тем анализ структуры экономики за последние 30 лет показал, что наибольшую добавленную стоимость формируют металлургия, машиностроение, химическая, АПК и пищевая промышленность. Они сохранятся в числе ключевых направлений, а дополнительно к ним добавятся торговля, финансы и строительный сектор.

Таким образом, на основе этих ключевых секторов, где уже сосредоточен основной бизнес Казахстана, в инвестиционном холдинге будут сформированы семь Investment Board (инвестиционные службы). Их основными задачами станут выработка и непосредственное участие в организации новых проектов с потенциалом генерирования высокой добавленной стоимости в высокопроизводительных отраслях экономики. Также службы будут заниматься анализом заявок проектов бизнеса на предмет их соответствия задачам экономического роста.

Для насыщения внутреннего рынка товарами широкого потребления, большая часть которых сегодня импортируется, запускается программа «Заказ на инвестиции», в рамках которой государство будет определять приоритетные проекты и регионы их размещения и предлагать их бизнесу. Сейчас программа уже сформирована в аграрном секторе, аналогичные подходы разрабатываются для бытовой химии, пищевой продукции и других направлений.

«Все необходимые процедуры по трансформации холдинга планируется завершить до конца текущего года, чтобы уже в начале следующего приступить к активной реализации программы проактивного экономического роста Казахстана», - отметили в правительстве.