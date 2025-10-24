Генпрокуратура проверяет активы Нурбола Назарбаева – Асылов

«В рамках правового поля также рассматривается лицо, указанное в вашем запросе. Представленная вами информация будет учитываться при противодействии незаконному присвоению и выведению активов, а также в ходе их возвращения», - говорится в ответе.

Также Асылов сообщил, что экономическим департаментом предварительного расследования по городу Алматы было проведено расследование факта незаконной перерегистрации 16% доли уставного капитала ТОО «PORUS», принадлежащей бизнесмену из Караганды Куату Ерментаеву. По результатам расследования уголовное дело было прекращено в прошлом году за отсутствием состава преступления. Однако впоследствии, на основании изучения материалов досудебного производства и с учетом доказательств, представленных Ерментаевым, 9 октября этого года ранее принятое решение было отменено. По словам генпрокурора, сейчас экономическим департаментом предварительного расследования по городу Алматы проводятся дополнительные следственные действия, направленные на всестороннюю и объективную проверку изложенных фактов. Он добавил, что ход досудебного расследования находится под постоянным контролем органов прокуратуры.

Асылов также отметил, что по решению комиссии по возврату незаконно приобретенных активов уже приняты меры в отношении активов на сумму 1,3 трлн тенге: добровольно возвращено около 750 млрд тенге и имущество на 103 млрд тенге, еще 112 млрд тенге возвращены принудительно.

По данным генпрокурора, за счет возвращенных средств начато строительство более 400 социальных объектов, в том числе 220 объектов водоснабжения и коммунальной инфраструктуры, 177 медицинских учреждений, а также 14 образовательных и спортивных объектов.

24 сентября депутат Ринат Зайытов в своем запросе попросил провести инвентаризацию предприятий и активов, принадлежащих Нурболу Назарбаеву, определить их законность и вернуть незаконно приобретенные активы в государственную собственность.

1 октября депутат Ермурат Бапи направил похожий запрос, потребовав возобновить уголовное дело в отношении Нурбола Назарбаева. Он тогда сообщил, что к нему обратился бизнесмен из Караганды Куат Ерментаев по поводу рейдерского захвата его собственности Нурболом Назарбаевым.

41-летний Нурбол Назарбаев является сыном покойного бизнесмена Болата Назарбаева — родного брата бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Он в разное время работал в структурах внутренних дел, преимущественно в Алматы и Алматинской области. Также занимается бизнесом. По данным Forbes, он владеет ТОО «Prime Capital Invest» и ТОО «Prime Capital Holding».