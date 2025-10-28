«Лукойл» продаст зарубежные активы из-за санкций

Нефтяная компания «Лукойл» в связи с введением ограничительных мер в отношении нее и ее дочерних компаний объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

«Начато рассмотрение заявок потенциальных покупателей. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США – В.) на сворачивание деятельности», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что при необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов.

22 октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также против десятков их дочерних компаний. Санкции блокируют активы этих компаний в США и не позволяют американцам вести с ними бизнес.

После этого агентство Reuters сообщало, что крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, поставляемой морем, а НПЗ в Индии также намерены сократить импорт российской нефти.

Ранее, 15 октября, компания «Лукойл» попала в санкционный список Великобритании, при этом международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием «Лукойла» и «Роснефти» были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года, в частности в Казахстане это проекты Каспийский трубопроводный консорциум, «Тенгизшевройл» и Карачаганак.