Минэнерго планирует ввести в этом году более 620 МВт энергетических мощностей

В рамках плана по развитию энергетической отрасли до 2035 года в Казахстане будет введено дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей. Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, эта работа идет, и ввод новых мощностей осуществляется как путем модернизации существующих станций, так и строительством новых генерирующих установок.

В частности, по данным Минэнерго, предусмотрена модернизация, расширение и реконструкция 5 ГВт, строительство новой генерации на 10,5 ГВт, реализация проектов возобновляемых источников энергии на 8,4 ГВт и строительство АЭС на 2,4 ГВт.

«В 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и 9 объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии) суммарной мощностью 455 МВт. На сегодняшний день уже введено 370 МВт, из них 216 МВт ВИЭ, до конца года будет введено 251 МВт», - сообщил Аккенженов.

В 2026 году, по данным Минэнерго, планируется ввести порядка 2 600 МВт мощности, в том числе 8 объектов ВИЭ суммарной мощностью 174 МВт, а в 2027 году - порядка 1 500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт. В 2028 году запланирован ввод более 2 000 МВт мощности, в том числе три объекта возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 245 МВт.

«Таким образом, уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечит профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны», - заверил