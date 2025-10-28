Тендер по определению инвестора для строительства Экибастузский ГРЭС-3 не состоялся

В рамках дальнейшего развития угольной генерации на базе технологий чистого угля министерством планируется реализовать ряд крупных проектов, отвечающих экологическим требованиям и нормам с минимизированным воздействием на экологию, заявил на заседании правительства глава министерства энергетики Ерлан Аккеженов.

«На сегодня уже проведен тендер по определению инвестора для строительства Экибастузский ГРЭС-3 и планируется объявить тендер для строительства тепловой электростанции в городе Курчатове», - сообщил он.

Однако, согласно справочным материалам, предоставленным пресс-службой, тендер по определению инвестора для строительства Экибастузский ГРЭС-3 признан несостоявшимся, поскольку в нем приняла участие только одна компания. Министерство направило в аппарат правительства письмо о принятии решения по заключению договора из одного источника.

Глава Минэнерго также напомнил, что при строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск также «будут применены передовые системы фильтрации дымовых газов, с системами улавливания тяжелых металлов».

«В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации объявлено о проведении аукциона по строительству парогазовых установок в городах Астана и Шымкент (завершить их строительство планируется в декабре – В.). Следует отметить, что данный механизм успешно апробирован и позволил в 2022 и 2024 годах определить инвесторов, которые на сегодня приступили к реализации восьми проектов по строительству парогазовых установок суммарной мощностью порядка 2,5 ГВт», - также сказал Аккенженов.

В то же время активно прорабатываются крупномасштабные проекты в рамках межправительственных соглашений с участием стратегических инвесторов из Китая, Европы и арабских стран – суммарной мощностью порядка 3,8 ГВт, а также 1,1 ГВт систем накопления энергии.

Тендер на строительство угольной ТЭЦ в Экибастузе министерство энергетики объявило в апреле. Стоимость проекта - более 3 трлн тенге. Новая ГРЭС-3 будет находиться рядом с существующей ГРЭС-2 и использовать имеющуюся инфраструктуру.

В кулуарах правительства вице-министр энергетики Санжар Жаркешов пояснил, что 15 октября был проведен второй этап тендера на строительству ГРЭС-3 в Экибастузе, и поступило всего две заявки. Первая заявка была от ТОО «Санлиф», но компания, по словам вице-министра, не предоставила полную документацию, в связи с чем не была допущена к тендеру. Вторая компания – это Intrego Constructions в консорциуме с китайской компанией GCL.

«Она зарегистрирована в МФЦА, в соответствии с правилами она все документы подала. И у нас тендер не состоялся, потому что две заявки, но одна заявка не прошла, вторая прошла. Соответственно, менее двух участников. В соответствии с нашим правилами, после второго этапа, если остактся всего один участник, мы направляем для принятия решений в правительство. Если правительство одобряет, мы заключаем договор. Ждем ответа от правительства», - сказал Жаркешов.