Россия все еще может построить ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске, ожидают в «Самрук-Энерго»

«По строительству ТЭЦ в Усть-Каменогорске и Семее сейчас подготовительная работа ведется. В том числе по организации финансирования. Рассматриваются разные источники финансирования – как собственное, так и российское финансирование, которое как раз предлагалось российской стороной в рамках межправсоглашения. Сейчас мы с РФ рассматриваем финальные условия финансирования, и пока окончательного решения нет, какой будет источник», - заявил Максутов.

По его словам, после определения источника финансирования начнется выбор потенциальных подрядчиков, в котором могут участвовать как российская сторона, так и международные консорциумы, строящие тепловые станции.

Ранее во вторник, на заседании правительства, Максутов сообщил, что по строительству ТЭЦ в городе Кокшетау заключены условия по проектированию, поставке оборудования и строительным работам. Сейчас ведутся работы по подготовке площадки для строительства, разработке проектно-сметной документации и заключению контрактов с производителями оборудования. А по проектам ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск заключены соглашения с министерством энергетики для обеспечения окупаемости инвестиций и проведения строительных работ.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил компании «Самрук-Энерго» до конца марта 2026 года завершить все необходимые мероприятия для начала строительных работ по ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск.

«При этом необходимо обеспечить соблюдение норм передовых экологических стандартов по выбросам вредных веществ», - подчеркнул он.

В апреле 2024 года Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон были определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

В сентябре 2024 года занимавший тогда пост министра энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября и что уже решены вопросы с льготным финансированием. По его словам, на первом этапе станция будет строиться по требованиям казахстанского экологического законодательства, а на втором – по европейским стандартам. В июле он говорил, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут сданы в эксплуатацию в 2028 году.

В начале декабря прошлого года аким Акмолинской области на брифинге в СЦК сообщил, что «активная фаза» строительства новой угольной ТЭЦ в Кокшетау начнется летом 2025 года. Однако позднее стало известно, что на ТЭЦ Кокшетау активная фаза строительства запланирована в конце 2025 и в 2026 году.

Между тем сообщалось, что в Семее по строительству ТЭЦ-3 уже разработано ТЭО и идет разработка ПСД по строительству внешней инфраструктуры.

В мае 2025 года возникли проблемы с финансированием со стороны России, и Казахстан позже заявлял, что будет строить ТЭЦ в Кокшетау самостоятельно или рассмотрит вариант привлечения для всех трех ТЭЦ Китай и Южную Корею.

Согласно нацпроекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов», на строительство ТЭЦ в Кокшетау мощностью 240 МВт планируется потратить 389 млрд тенге, а новой ТЭЦ в Семее общей мощностью 360 МВт – 518 млрд тенге.

Все три ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году.