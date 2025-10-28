Минэнерго пока не рассматривает покупку активов «Лукойла» в Казахстане

Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов на брифинге в правительстве, отвечая на вопросы журналистов касательно покупки активов нефтяной компании «Лукойл» в Казахстане, сообщил, что «пока министерство энергетики этим не занимается».

«Этот вопрос преждевременный. Пока министерство энергетики этим не занимается», - сказал он.

В то же время вице-министр сообщил, что этот вопрос сейчас прорабатывает МИД.

«Потому что это довольно-таки новые новости, только недавно прозвучали. Минэнерго совместно с МИД вплотную работают. Думаю, в ближайшее время будут какие-то новости. Большая работа ведется. Минэнерго и МИД работают со своими коллегами в госорганах других стран», - сказал Жаркешов.

Между тем глава «Самру-Казына» Нурлан Жакупов сообщил, что «сейчас ведется большая, сложная работа в том числе международными консультантами касательно того, как «КазМунайГазу» выйти из сложившейся ситуации», поскольку «Лукойл» работает в Казахстане более 30 лет, у компании в стране большие проекты, в частности, он является акционером в Тенгизе, Карачаганаке и в Kalamkas – Khazar Operating.

«Поэтому вопрос очень сложный и комплексный. Для Казахстана, для «КазМунайГаза» «Лукойл» был и есть надежным партнером, с одной стороны. С другой стороны, мы честный корпоративный гражданин, который работает в соответствии с законодательством и в соответствии с теми санкционными мерами, которые были наложены. Поэтому в ближайшее время мы выработаем решение, каким образом нам дальше продолжать работу по данному направлению с учетом санкционных ограничений», - сказал Жакупов.

В свою очередь министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил журналистам, что пока этот вопрос в правительстве не обсуждался и рекомендовал обратиться в КМГ и ТШО, где у «Лукойла» есть доли в проектах.

Что касается влияния санкций, то Аккенженов отметил: «Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца. Я думаю, в ближайшие время мы это примем, до конца этой недели».

«Лукойл» владеет 50% долей в компании Kalamkas-Khazar Operating, в Аль-Фараби Operating – 49,9%, в Karachaganak Petroleum Operating B.V. у компании 13,5%, в Каспийском трубопроводном консорциуме – 12,5% и в Тенгизшевройле – 5%.