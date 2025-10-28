В Минэнерго не прогнозируют искусственного дефицита бензина и дизтоплива из-за моратория

Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов не считает, что введение моратория на повышение цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо приведет к их искусственному дефициту. Он заверил, что запасов в стране достаточно, чтобы этого не произошло.

Журналисты поинтересовались у вице-министра, не приведет ли к искусственному дефициту топлива то, что из-за низких цен сейчас аграрии, транспортные компании и коммунальные службы начнут закупать топливо впрок.

«Как вы знаете, у нас есть госрегулирование по отдельным видам ГСМ, но в целом рынок либерализован, особенно по бензину и дизтопливу. У нас рынок сам себя регулирует. Как вы знаете, введен мораторий. Поэтому мы не прогнозируем такой ситуации. У нас запасов много», - сказал Жаркешов.

Он уточнил, что сейчас в стране есть в целом 700 тыс. тонн топлива, из них порядка 400 тыс. тонн – дизель, поэтому в Минэнерго «проблем не видят».

Напомним, ранее правительство Казахстана ввело мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. В кабинете министров заявили, что эта мера будет действовать до стабилизации уровня инфляции.

На прошлой неделе заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо продлится в Казахстане минимум до весны 2026 года, так как «надо дождаться вопроса стабилизации ситуации в соседних странах». Он подчеркнул, что Казахстан может обеспечить себя нефтепродуктами, но сложно сдерживать перетоки в соседние страны.