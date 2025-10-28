Крематорий в Алматы передали на баланс городского патологоанатомического бюро

«17 октября «Городское патологоанатомическое бюро» управления общественного здравоохранения приняло объект на баланс. В настоящее время постановление «О некоторых вопросах коммунальной собственности города Алматы» находится на регистрации в филиале Государственной корпорации «Правительство для граждан», - сообщили агентству в управлении общественного здравоохранения в ответе на запрос.

Все необходимые процедуры должны быть завершены до конца октября, но по-прежнему неизвестно, когда крематорий начнет работать.

Напомним, что 3 июля было принято решение передать крематорий на баланс коммунального предприятия «Городское патологоанатомическое бюро» управления общественного здравоохранения города Алматы.

В сентябре в управлении строительства сообщали «Власти», что постановление о передаче крематория на баланс городского патологоанатомического бюро находится на рассмотрении. Крематорий был построен несколько лет назад, но не может начать свою работу. Чиновники не могли разобраться в том, на балансе какой организации он должен находиться.

По данным управления строительства, в 2024 году расходы на содержание крематория по коммунальным услугам составили 2 456 124 тенге, а с начала 2025 года – 1 855 711 тенге.

Крематорий в Алматы планировали открыть в сентябре 2021 года, однако сроки неоднократно переносили. Строительство сопровождалось судами. В начале 2023 года сообщалось, что работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%,

В ноябре 2024 года в еще не открывшемся крематории повторно провели косметический ремонт.

Депутат мажилиса Сергей Пономарев в июле этого года сообщал, что крематорий могут передать на баланс одной из компаний, оказывающей ритуальные услуги.