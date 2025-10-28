Издания «Клооп», «Темиров Live» и «Айт Айт Десе» признаны в Кыргызстане экстремистскими

Суд Бишкека признал издания «Клооп», «Темиров Live» и «Айт Айт Десе» экстремистскими. В изданиях сообщили, что не знали об этом деле и намерены обжаловать решение.

«Октябрьский райсуд Бишкека вынес решение 27 октября. Материалы "Клоопа", "Темиров Лайв" и "Айт Айт Десе", а также основателей изданий Болот Темиров и Ринат Тухватшин признаны экстремистскими», - говорится в сообщении «Клооп».

Однако какие именно материалы были признаны экстремистскими, неизвестно.

Представители изданий узнали об этом из социальных сетей. По их словам, одним из первых об этом сообщил сторонник главы ГКНБ Откурбек Рахманов на своей странице в Facebook. Он написал, что решением суда страницы и деятельность этих медиа-проектов в интернете запрещены, а также предусмотрена уголовная ответственность за распространение или повторное опубликование материалов этих проектов.

Руководство всех трех медиа сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

«Это очередной виток репрессий, который, к сожалению, ударит не только по нам, но и по всему Кыргызстану, как репутационно, так и с точки зрения криминализации огромного количества непричастных людей. Мы продолжаем работу, такие действия властей доказывают важность того, что мы делаем. Хочу подчеркнуть, что данный процесс прошел фактически заочно, и первую информацию от суда мы получили сегодня», - заявил сооснователь «Клооп» Ринат Тухватшин.

Власти Кыргызстана в последние годы развернули широкие репрессии против журналистов, активистов, политиков и правозащитников, представляя критику действий властей как попытки организации массовых беспорядков.

В прошлом году шесть лет лишения свободы получила Махабат Тажибек кызы – директор расследовательского медиа «Темиров Live». Ее коллега Азамат Ишенбеков был приговорен к пяти годам лишения свободы, но в этом году помилован президентом.

В мае этого года прошли обыски и задержания бывших и действующих сотрудников издания «Клооп». 5 августа в Бишкеке начался суд над бывшими видеооператорами издания Александром Александровым и Жоомартом Дуулатовым, а также двумя бухгалтерами редакции. 19 сентября Первомайский райсуд Бишкека признал бывших операторов «Клоопа» виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» и приговорила каждого к пяти годам лишения свободы. Двум бухгалтерам дали по три года пробации.

Ухудшение ситуации с правами человека и гражданскими свободами произошло в Кыргызстане после прихода к власти Садыра Жапарова.