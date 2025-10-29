Израиль снова нанес удары по городу Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести удары по сектору Газа, считая, что палестинская группировка ХАМАС нарушила условия перемирия и прибегла к обману с возвращением тел заложников, сообщает Русская служба ВВС .

«После консультаций в области безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил армии немедленно нанести мощные удары в секторе Газа», - заявили в его канцелярии.

Вскоре после этого СМИ сообщили, что город Газа подвергся ударам.

Подконтрольные ХАМАС власти Газы утверждают, что израильская авиация нанесла минимум три удара. Подконтрольное группировке ведомство гражданской обороны Газы и администрации больниц заявило, что жертвами ударов стали минимум 33 палестинца. От ударов пострадали дома и школы в городе Газа, Бейт-Лахии, аль-Бурейдже, Нусейрате и Хан Юнисе.

В свою очередь группировка ХАМАС заявила, что пока не будет передавать Израилю останки еще одного заложника – это планировалось сделать это во вторник.

В понедельник вечером ХАМАС передал 16 из 28 тел заложников. Однако в канцелярии премьер-министра заявили, что на самом деле ХАМАС передал части тела заложника, останки которого уже были возвращены в Израиль около двух лет назад. Это показала судебно-медицинская экспертиза. Кро ме того, израильские военные утверждают, что их камеры зафиксировали, как боевики ХАМАС перенесли части останков из некоего строения и захоронили поблизости, а потом в присутствии представителей Красного Креста «инсценировали обнаружение останков умершего заложника».

«Эти кадры явно показывают, что террористическая организация ХАМАС пытается создать ложное впечатление, что она предпринимает усилия для обнаружения тел», - заявила израильская армия.

Нетаньяху и группа, представляющая семьи заложников, обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии.

В субботу главный переговорщик ХАМАС Халил аль-Хайя заявил, что искать тела проблематично, поскольку израильские войска «изменили рельеф Газы», а «некоторые из тех, кто хоронил тела, погибли или больше не помнят, где они их похоронили».