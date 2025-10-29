Реконструкцию аэропорта Павлодара завершат летом 2026 года

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала в аэропорту Павлодара завершат к июлю 2026 года, сообщает пресс-служба акимата Павлодарской области.

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы обещали завершить в 2024 году. Но долго шли конкурсные процедуры по определению подрядчика, а после два подрядчика – выигравший и проигравший конкурс – судились между собой. В итоге работы по реконструкции было решено провести в 2025 году.

Аэропорт закрыли на реконструкцию 1 апреля этого года, планировалось, что реконструкцию завершат к 1 ноября. Общая стоимость проекта составила 16,4 млрд тенге. Но в начале сентября стало известно, что из республиканского бюджета не выделили 9,3 млрд тенге, поэтому ремонт затягивается. В итоге деньги было решено выделить из специального государственного фонда, куда поступают возвращенные активы.

«На сегодняшний день средства поступили на специальный счет, заключены необходимые договоры и зарегистрированы в органах казначейства. Благодаря полученному финансированию реализация проекта будет ускорена и будет завершена в июле 2026 года»,- сообщили в акимате.

Проект реконструкции включает обновление взлетно-посадочной полосы с расширением с 45 до 60 метров, рулежной дорожки и перрона аэропорта, установку современных систем освещения, видеонаблюдения и дренажа.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на сегодняшний день выполнено 47% запланированных работ.

Аким области Асаин Байханов подчеркнул, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта областного центра является стратегически важным инфраструктурным проектом региона: «Обновленная взлетно-посадочная полоса позволит повысить авиационную безопасность полетов, принимать воздушные суда различных классов. Реализация проекта создаст условия для привлечения инвестиций и расширения географии авиарейсов».

Как сообщалось ранее, помимо реконструкции ВПП, будет проведена реконструкция и здания аэровокзала: здесь появится пристройка, а внутри установят эскалаторы.

Павлодарский аэропорт последние несколько лет считается убыточным из-за низкого пассажиропотока. Без реконструкции он не прошел бы очередную аттестацию в 2026 году. Последний крупный ремонт полосы проводился в 2005 году.

Власти региона рассчитывают, что после реконструкции аэропорт сможет принимать грузовые самолеты для дозаправки, поскольку сейчас аэропорт может принимать только малые и средние воздушные суда. Также, возможно, будет расширена сеть внутренних рейсов. Пока в Павлодар есть рейсы только из Алматы и Астаны.