Запрет о пропаганде ЛГБТ не коснется людей, заявила депутат Смирнова

Накануне рабочая группа мажилиса рассмотрела и приняла поправки о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане. Как заявила в среду в кулуарах мажилиса депутат Ирина Смирнова, это не будет касаться людей с нетрадиционной ориентацией, но «не нужно этой пропаганды».

«Там нет запрета людей с данной ориентацией, каждый может использовать в своей жизни то, что он считает нужным, кроме педофилии, безусловно. Но не нужно этой пропаганды», - сказала депутат.

Она заявила, что «видела книги в библиотеке, где пропагандируется ЛГБТ». По ее словам, также есть мультфильмы с такой пропагандой, которые разрешаются к показу, и журналы и комиксы, «где все это пропагандируется». Депутат отметила, что «закон гласит, что пропаганда запрещена», поэтому нормативные документы о запрете будут представлены министерством культуры.

Отвечая на вопросы журналистов, Смирнова опровергла, что эти поправки «списаны» с российского законодательства.

«У нас законы пишутся самими депутатами и используются в рамках самостоятельного восприятия данной темы», - сказала она.

В России закон о запрете пропаганды ЛГБТ впервые принят на федеральном уровне в 2013 году и касался в основном распространения информации среди несовершеннолетних. Последующие законодательные инициативы ужесточали так называемую «борьбу с пропагандой ЛГБТ», а в 2022 году новый закон запретил распространение любой информации, которая, по мнению российских властей, «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола» среди людей всех возрастов.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, сейчас в России становится все больше людей привлекают к административной и уголовной ответственности. В частности, в 2023 году российский Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, а российские суды вынесли более 100 обвинительных постановлений и приговоров по делам об «экстремизме» за участие в «международном движении ЛГБТ» или демонстрацию приписываемой ему символики. При этом уголовному преследованию подвергаются даже владельцы книжных магазинов за распространение художественной литературы на ЛГБТ-тематику.

В целом, как заявляют в HRW, российские власти превращают систему уголовной юстиции в орудие своей драконовской кампании по насаждению «традиционных ценностей», маргинализации и лишению права голоса ЛГБТ людей.

В начале этого года лидер консерваторов в мажилисе – депутат от правящей партии Amanat Едил Жанбыршин требовал от правительства вернуться к принятию закона о запрете так называемой «ЛГБТ-пропаганды» – придуманного в России явления, которое используется для подавления ЛГБТ-сообщества в авторитарных странах. Схожие требования были и у депутата и лидера фракции Народной партии Казахстана Магеррама Магеррамова.

Жанбыршин также требовал от КНБ наказать людей, которые «организовывали информационные атаки на депутатов мажилиса и поддерживали ЛГБТ». КНБ в ответе на запрос Жанбыршину заявил, что не будет расследовать факты оскорбления и информационных атак против депутатов парламента, которые выступают против ЛГБТ.

Напомним, что петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимое количество подписей – 50 тыс. – для официального рассмотрения. Автор петиции – председатель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева. До этого этот союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии. Несколько лет назад они создавали петицию об отказе от обязательной вакцинации. По итогам обсуждения было принять решение удовлетворить петицию частично. В частности, министерству науки и высшего образования, просвещения, здравоохранения поручено провести анализ и подготовить отчет о результатах международных исследований в отношении социальных, психологических, медицинских и других факторов влияния ЛГБТ на несовершеннолетних. Министерствам науки и высшего образования, здравоохранения в течение 2024-2025 годов поручено организовать научно-исследовательскую работу по вопросу ЛГБТ в Казахстане, а министерству культуры и информации, после проведения всех необходимых исследований, организовать общественное обсуждение регулирования данной сферы с учетом всех заинтересованных сторон.

Ранее, в прошлом году, депутаты мажилиса от партии Amanat требовали признать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией и запретить их деятельность на территории Казахстана. Однако правительство заявило, что не намерено это делать, потому что международные правозащитные организации могут расценить это как нарушение прав граждан на свободу выражения мнения.