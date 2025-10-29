Маслихат Алматы утвердил мораторий на строительство в предгорьях

Депутаты маслихата утвердили мораторий на строительство в предгорной зоне Алматы, кроме социальных и туристических объектов, сообщает Kazinform .

Как отметил на сессии маслихата руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмас Жанбыршы, введение моратория реализуется в соответствии с поручением президента и направлено на восстановление природной среды, укрепление склонов и обеспечение устойчивого развития города с учетом формирования туристического кластера.

Так, согласно принятым поправкам в Правила застройки территории города Алматы запрещается строительство многоквартирных жилых домов и комплексов, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генпланом; уплотняющая (точечная) застройка, если она создает дополнительную нагрузку на существующие сети и инфраструктуру. Однако ограничения не распространяются на реконструкцию, перепланировку и капитальный ремонт существующих объектов в установленных параметрах.

Также сохраняется действующее ограничение по высотности – не более трех этажей (до 12 метров) для зданий, возводимых выше проспекта аль-Фараби, улицы Саина и ВОАД.

Теперь предстоит внести соответствующие корректировки в генплан города. Это планируется сделать до мая 2026 года, а к концу того же года изменения будут внесены и в подробные планы застройки.

Власти Алматы ожидают, что мораторий позволит предотвратить хаотичную застройку в верхней части города и направить усилия на развитие социальных и туристических объектов, обеспечивающих комфортную и благоприятную среду для жителей.