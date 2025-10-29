Они будут обязаны вывезти их и переработать
Недропользователям разрешили операции на объектах техногенных минеральных отложений близ населенных пунктов
ФОТО GOV.KZ

На объектах техногенных минеральных отложений близ населенных пунктов недропользователям дали разрешение проводить операции, но с учетом вывоза этих отложений и их обязательной переработки, сообщил вице-премьер промышленности и строительства Иран Шархан.

«Большая сырьевая база простаивает, вопрос еще и экологический. Сформировано за советский период и в период независимости 55 млрд тонн и 1700 объектов техногенных минеральных отложений. Они находятся в пределах границ населенных пунктов, где запрещено осуществлять операции по недропользованию. Но мы, в рамках постановления правительства, разрешили операции, с учетом вывоза этих отложений и обязательной их переработкой», - сказал Шархан, добавив, что готовы закрепить эту часть во втором пакете поправок в кодекс о недропользовании.

Депутат мажилиса Едыл Жанбыршин, приведя примеры карьеров в Шетпе, спросил, не будут ли эти работы влиять на здоровье жителей этих населенных пунктов.

«Мы встречные обязательства ставим, чтобы не было экологических отрицательных воздействий», - ответил ему Шархан.

Техногенные минеральные отложения являются отходами горнодобывающих и металлургических производств, но, в отличие от обычных отходов, содержат полезные компоненты и могут быть использованы как вторичное сырье.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

