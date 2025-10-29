Недропользователям разрешили операции на объектах техногенных минеральных отложений близ населенных пунктов

Они будут обязаны вывезти их и переработать
На объектах техногенных минеральных отложений близ населенных пунктов недропользователям дали разрешение проводить операции, но с учетом вывоза этих отложений и их обязательной переработки, сообщил вице-премьер промышленности и строительства Иран Шархан.
