В КМГ заявили, что ситуации в «МунайСпецСнабКомпани» урегулирована

В нацкомпании «КазМунайГаз» заявили, что ситуации в подрядной организации «МунайСпецСнабКомпани» урегулирована, работа предприятия восстановлена в полном объеме, а сотрудники вернулись на свои рабочие места.

«Требования были выдвинуты непосредственно руководству МССК. В результате переговоров между руководством компании и работниками достигнута договоренность о разрешении спора», - сообщили в нацкомпании.

Накануне рабочие «МунайСпецСнаб Компани», которая предоставляет транспортные услуги ТОО «ОзенМунайСервис», в Мангистауской области объявили забастовку, сославшись на нарушения их трудовых прав, следует из распространяемого в соцсетях видеообращения.

«Мы выражаем свое недовольство нарушениями наших трудовых прав и социальной несправедливостью. В связи с этим мы приостанавливаем работу до тех пор, пока наши требования не будут выполнены», - сообщил рабочий во время видеообращения.

Свое видеообращение они адресовали президенту Касым-Жомарту Токаеву, акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю, акиму Жанаозена Жансейту Кайнарбаеву, а также областному прокурору и председателю национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаза».

Между тем рабочие двух других подрядных компаний в Мангистауской области - Akadi Holding и AV Construction - записали видеообращение, в котором потребовали уравнять их зарплаты со штатными сотрудниками транспортного департамента национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз», а также улучшить условия их труда. Они ожидают переговоров по этим требованиям с руководством подрядных компаний и «Мангистаумунайгазом».