В Алматы строительную компанию лишили лицензии

Как пояснили в акимате, подрядчик вел работы на нескольких объектах города, в том числе занимался строительством пристройки к школе №112 и благоустройством территорий в Ауэзовском районе.

«В ходе внеплановых проверок выявлены отклонения от проектных решений и несоблюдение строительных нормативов», - отметили в пресс-службе.

В сентябре аким Алматы Дархан Сатыбалды критиковал подрядчиков за срыв сроков и низкое качество работ, а также заявил о недопустимости формального отношения к городским проектам. Он пригрозил подрядчикам жесткими мерами, заявив, что при выявлении фактов халатности их будут лишать лицензий и привлекать виновных к ответственности.

В середине октября он снова предупредил подрядчиков, что за ненадлежащее качество работ и срыв сроков их будут лишать лицензий.

«Если подрядчик не выполняет свои обязательства, он не должен работать на городских проектах», - заявлял он на совещании с учредителями подрядных организаций, задействованных в строительстве социальных объектов, дорожной инфраструктуры и развитии общественных пространств.

21 октября в акимате сообщили, что управление градостроительного контроля Алматы лишило строительную компанию ТОО «AsiaMax» лицензии. Компания проводила реконструкцию уличной канализации на ул. Абиша Кекилбайулы. Компания не только затянула сроки, но также были выявлены отклонения от проектных решений и несоблюдение госнорм в строительстве».

А 23 октября стало известно, что по итогам проверки обвала асфальта после сильных дождей в сентябре на пересечении улиц Яссауи и Дастан технадзорная компания «Алатау сапа курылыс» привлечена к административной ответственности и лишена аккредитации за ненадлежащий технический надзор.