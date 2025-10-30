Десятки человек погибли на Ямайке и Гаити в результате сильнейшего урагана

В результате наводнений, вызванных ураганом «Мелисса», на Ямайке погибли пять человек, а на Гаити – минимум 20, сообщает Русская служба ВВС .

Во вторник на Ямайку обрушился ураган «Мелисса», став самым сильным ураганом. На пике своей силы скорость ветра урагана достигала 298 км/ч и превысила силу ветра урагана «Катрина», который разрушил Новый Орлеан в 2005 году и унес жизни 1392 человек. Сейчас «Мелисса» классифицируется как ураган первой категории, а вначале он был ураганом наивысшей пятой категории.

В результате на Ямайке повалены деревья, сорваны крыши с домов, наводнением размыты дороги, повреждены больницы, значительный ущерб нанесен жилой недвижимости, а также коммерческой собственности и дорожной инфраструктуре, заявил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

По сообщениям властей, приход Сент-Элизабет на юго-западе страны оказался под водой, более 500 тыс. жителей остались без электричества. Как минимум три семьи заблокированы в своих домах в районе Блэк-Ривер.

Как сообщает Reuters, около 77% территории Ямайки осталось без электричества. А по оценкам AccuWeather, на Ямайке ущерб и экономические потери от урагана «Мелисса» могут составить $22 млрд, восстановление может занять десятилетие или даже больше.

Ураган не затронул напрямую Гаити, самую густонаселенную страну Карибского бассейна, но обрушил на нее дожди, продолжавшиеся несколько дней. В Пти-Гоаве, прибрежном городе в 64 км к западу от столицы, река вышла из берегов.

По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Гаити, погибли по меньшей мере 10 детей, а 12 человек числятся пропавшими без вести. По всей стране затоплено более 1 тыс. домов, а почти 12 тыс. человек перемещены во временные убежища.

Между тем на Кубе ураган пришелся на сельскую горную местность Гуама, примерно в 40 км к западу от Сантьяго-де-Куба, второго по численности населения города острова. По предварительным данным СМИ, минимум 241 община осталась изолированной и без связи после того, как ураган прошел по провинции Сантьяго, затронув около 140 тыс. жителей. На востоке Кубы были эвакуированы около 735 тыс. человек.

Телеканал CNN сообщает, что четыре человека погибли на Ямайке в сильно пострадавшем округе Сент-Элизабет, еще трое погибли на острове во время подготовки к шторму, а один человек погиб в Доминиканской Республике. А на Гаити погибли минимум 23 человека, 17 пострадали и 13 пропали без вести.

Великобритания объявила, что выделит $3,3 млн на экстренную гуманитарную помощь для восстановления Ямайки. Как только станет возможным авиасообщение, ООН также планирует воздушную доставку около 2 тыс. комплектов помощи.

По данным агентства AFP, «Мелисса» сравнялась с рекордом 1935 года по интенсивности среди ураганов, достигших суши.