​Банки Казахстана создадут до 500 млрд тенге резервов по потребкредитам — Нацбанк

К апрелю 2026 года банки Казахстана зарезервируют порядка 450-500 млрд тенге, чтобы выполнить требование Национального банка по созданию провизий для портфеля потребительского кредитования. Эта мера нацелена не на то, чтобы ударить по прибыльности банков, а на укрепление их позиций на случай роста проблемных потребительских займов, рассказал «Власти» заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов.

Зампред пояснил, что банки создадут этот объем провизий в рамках механизма контрциклического буфера капитала, который начнет действовать для банков с 1 апреля 2026 года. Согласно этому механизму банки должны резервировать 2% от размера потребительского портфеля на случай будущего ухудшения его качества.

«На самом деле цели снизить прибыль банков никто не ставит. <...> Чтобы выполнить это требование, банки могут не снижать темпы потребительского кредитования, но им нужно будет [резервировать] больше капитала для того, чтобы выдавать кредиты», — подчеркнул Баймагамбетов.

По его словам, нынешняя конъюнктура складывается для банков благоприятным образом. Высокая прибыль позволяет им создать большие резервы капитала, на которые финансовые институты смогут опереться в более сложные времена. Эта мера может снизить общие требования государства к капиталу банков.

«Каждый банк будет принимать решение самостоятельно — хочет ли он распределять дивиденды своим акционерам в больших объемах или же поддержать более высокий уровень своего капитала. Если хочет поддерживать [достаточность капитала], соответственно, банк должен будет уменьшить объемы и скорость кредитования», — добавил зампред.

Национальный банк тем самым стремится остудить перегретый сектор потребкредитования и замедлить инфляцию. Параллельно с ним над этой задачей работает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, вырабатывая собственный пакет мер.