Beeline Kazakhstan не планирует внедрять 5G

Beeline Kazakhstan не планирует внедрение 5G и продолжит развивать сеть LTE, улучшая качество мобильного интернета по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе оператора в ответ на запрос «Власти».

В Beeline подчеркнули, что потенциал 4G в Казахстане «еще не исчерпан».

«LTE для каждого казахстанца везде - лучше, чем 5G в отдельных локациях для ограниченного числа пользователей», - отметили в компании.

По данным Beeline, исследования показывают, что для массового клиента стабильность и доступность соединения важнее пиковой скорости. Этот вывод подтверждают и отчеты международной аналитической компании Opensignal, где надежность сети оказалась ключевым фактором при выборе оператора.

Кроме того, в компании напомнили, что в Казахстане действует трехлетний мораторий на проведение аукционов по частотам, что делает появление нового игрока с 5G технологией в ближайшее время невозможным.

Beeline продолжает модернизировать существующую инфраструктуру LTE. Так, в 2025 году оператор активно внедряет технологию Massive MIMO, которая позволяет базовым станциям обслуживать больше пользователей и обеспечивает скорости, сопоставимые с 5G. В результате в Алматы средняя скорость сети Beeline выросла на 40%.

За год компания обновила 1500 единиц оборудования, установила более 500 новых базовых станций и обеспечила покрытие LTE в более чем 200 сельских населенных пунктах, в некоторых из которых проживает всего около 50 человек. За последние пять лет инвестиции Beeline в инфраструктуру составили более 300 млрд тенге.

Сегодня Beeline Kazakhstan обслуживает 11,8 млн абонентов. Общее число пользователей цифровых продуктов Beeline достигло 12 млн человек.

Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин на Digital Almaty 2024 также заявлял, что в приоритете компании остается сеть LTE. По его словам, при использовании сетей пятого поколения значительно возрастает расход трафика и быстрее разряжается аккумулятор.

Сеть 5G доступна пользователям Activ, Kcell, Tele2 и Altel.