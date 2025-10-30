Средний рост ВВП стран Центральной Азии и Кавказа в 2025 году может составить 5,6% — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний рост экономик Центральной Азии и Кавказа в 2025 году на уровне 5,6%. В 2026 году из-за внешнеполитических факторов, волатильности на глобальных товарных рынках и высокой инфляции он может снизиться примерно до 4%, сообщил во время панельной дискуссии Джихад Азур, глава департамента МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии.

Азур отметил, что 2025 год сопровождался высокой политической неопределённостью из-за тарифов США и прерывания глобальных цепочек поставок. Однако страны Центральной Азии и Кавказа не почувствовали её прямого эффекта и показывают средний экономический рост в 5,6%. Он незначительно превышает прошлогодний показатель (на 0,1%), но существенно — майский прогноз (на 0,7%).

Этот рост обеспечен разными факторами — от государственных инвестиций до потребительского кредитования. Но в будущем его устойчивости угрожают инфляция и волатильность на мировых товарных рынках. В силу этого, предостерегает Азур, правительствам стран региона не стоит воспринимать нынешний подъем экономики как должный.

По словам представителя МВФ, в 2026 году рост ВВП стран региона в среднем составит порядка 4%. Более того, им предстоит осознать свою меняющуюся роль в глобальной экономике. Если прежде эти страны были поставщиками определенной номенклатуры экспортных товаров, то теперь они становятся звеньями, связывающими мировые рынки.

«Центральная Азия и Кавказ становятся коннекторами. Странам региона нужно понять, как они могут этим воспользоваться. Им может сильно помочь создание одной таможенной системы — от китайских границ до границ других стран. <...> Особое значение продолжат иметь технологии, в частности, искусственный интеллект, которые стремительно меняют нашу жизнь. Нужно удваивать готовность к их применению в экономиках региона», — полагает Азур.

Говоря предметно о Казахстане, представитель МВФ отметил, что рост его ВВП в 2025 году превысил ожидания и даже потенциал роста. Однако вызванный этим всплеск инфляции требует особого внимания властей. Несмотря на то что Национальный банк в целом действует правильно, продолжая повышение базовой ставки, механизмы монетарной политики все еще требуют улучшения.

Азур пояснил, что причины инфляции в Казахстане множественны. Одна ее часть обусловлена импортом инфляции из России, а другая — внутренними факторами, не только большими государственными расходами. Несмотря на это, государству необходимо продолжить сокращать расходы, диверсифицировать источники доходов бюджета и инвестировать в инфраструктуру, чтобы обеспечить долгосрочный рост экономики.

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов уточнил, что, наряду с удорожанием импортных товаров из России и продовольствия на глобальных рынках, на инфляцию в Казахстане серьёзно влияет дерегулирование цен на услуги ЖКХ, топливо и социально значимые товары. Значительный вклад в инфляцию вносит и изменение налоговой политики.

«Мы ждём вторую волну [инфляции], когда начнет действовать новый налоговый кодекс. Но будущая фискальная политика создаст дезинфляционный курс», — полагает Баймагамбетов.

При этом политика правительства по дерегулированию и пересмотру налогового кодекса «будет иметь проинфляционный эффект в краткосрочной перспективе, но положительный — в долгосрочной».

Помимо этого рост цен подогревает высокий спрос на товары и услуги, подпитываемый большими объемами потребительского кредитования. Поэтому Нацбанк предпринимает различные шаги по его охлаждению, в частности реализует механизм контрциклического буфера капитала, обязывая банки формировать 2% провизий по портфелю потребзаймов для покрытия убытков в случае ухудшения его качества.

«Мы собираемся охладить некоторые сегменты кредитования без того чтобы охладить всю экономику», — пояснил зампред. Приоритетом государства становится кредитование бизнеса. И нынешнее состояние банков, которое Баймагамбетов назвал устойчивым на фоне низкого объема проблемных займов в 3,5% и собственного капитала у банков на уровне 20%, способствует этому.

Оба спикера убеждены, что основной инфляционный удар несут люди с низкими доходами. И чтобы снять давление с них, властям Казахстана, по словам представителя МВФ, необходимо усиливать систему социальной защиты в целом и адресной социальной помощи в частности.