Число жертв урагана «Мелисса» возросло до 44 человек

По официальным сообщениям, число подтвержденных жертв урагана «Мелисса» в странах Карибского бассейна возросло до 44 человек, сообщает Reuters .

Министр информации Ямайки сообщил агентству Reuters, что подтверждена гибель по меньшей мере 19 человек, но власти продолжают поисково-спасательные работы. Ураган оставил сотни тысяч людей без электричества, сорвал крыши со зданий и засыпал поля обломками. По словам властей, по всей стране более 130 дорог остаются заблокированными деревьями, мусором и линиями электропередачи, из-за чего военным приходится расчищать дороги пешком в изолированных районах, а машины скорой помощи следуют за ними.

Власти Гаити, которая пострадала от проливных дождей, вызванных штормом, сообщили по меньшей мере о 25 погибших, большинство из которых погибло в южном городе Пти-Гоав, когда река вышла из берегов. Река также обрушилась и снесла часть национальной автомагистрали.

Ураган «Мелисса» также затронул восточную часть Кубы, откуда было эвакуировано около 735 тыс. человек, однако о погибших там не сообщалось, несмотря на значительный ущерб домам и урожаю. По предварительным данным СМИ, в среду по меньшей мере 241 кубинская община оставалась изолированной и без связи после того, как шторм прошел через провинцию Сантьяго.

Во вторник на юго-запад Ямайки обрушился мощный ураган пятой категории «Мелисса». Это самый сильный шторм в истории карибской страны, обрушившийся непосредственно на ее берега, и первый крупный ураган с 1988 года.

По оценкам синоптиков, ущерб и экономические потери в западной части Карибского бассейна составят от $48 млрд до $52 млрд.

По данным американской метеорологической службы AccuWeather, «Мелисса» стал третьим по интенсивности ураганом, наблюдавшимся в Карибском бассейне, а также самым медленно движущимся, что еще больше усугубило ущерб пострадавшим районам.