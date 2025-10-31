Депутаты поддержали это
Латвия выходит из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия
Фото Russian Look/picture alliance

Большинство депутатов сейма Латвии поддержали выход страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, сообщает издание DW.

Ожесточенные дебаты в парламенте продолжались 12 часов. За утверждение законопроекта проголосовали 56 депутатов, против были 32, еще двое воздержались. Теперь в течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен подписать закон или вернуть его на повторное рассмотрение.

Накануне вечером тысячи человек пришли к зданию латвийского парламента в Риге, протестуя против денонсации Стамбульской конвенции. На плакатах были лозунги против домашнего насилия и обвинения депутатов в «укрывании насильников». Некоторые демонстранты также обвинили власти Латвии в «копировании России», которая не подписала конвенцию. Всего на акции собрались около 5 тыс. человек.

Стамбульская конвенция классифицирует насилие в отношении женщин как нарушение прав человека. Документ ратифицировали 38 государств Европы, а также Грузия.

Латвийские критики конвенции считают, что она противоречит традиционным семейным ценностям, в частности в ней есть такое понятие, как «гендер».

Если документ будет подписан президентом, Латвия станет первой страной ЕС, которая выйдет из Стамбульской конвенции. Ранее это сделала Турция. При этом Болгария, Венгрия, Чехия, Литва, Словакия и Армения подписали документ, но так и не ратифицировали его.

