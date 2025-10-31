В Алатау снимают режим ЧС, введенный из-за пожара на полигоне ТБО

В Алатау снимают режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, введенный 18 сентября из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов близ села Али. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА» утром в пятницу.

Режим ЧС готовятся снять на основании решения комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Отмена ЧС позволит осуществлять деятельность и снять ограничения», - отмечается в пояснительной таблице.

18 сентября в городе Алатау была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба в связи с пожаром на полигоне твёрдых бытовых отходов близ села Али, так как пожар охватил значительную территорию: из общей площади в 35 га огнем было охвачено около 10 га. Режим ЧС был введен для того, чтобы оперативно задействовать все необходимые силы и средства и ускорить работы по ликвидации последствий пожара.

Пожар на полигоне ТБО в Алматинской области начался 15 сентября. По данным МЧС, предприятие, эксплуатирующее полигон, ранее дважды привлекалось к административной ответственности за нарушения в области экологической и пожарной безопасности.

Жителям региона тогда рекомендовали закрыть окна и двери, по возможности ограничить пребывание на улице или использовать маску или марлевую повязку, а при недомогании обращаться к врачу.

16 сентября из-за пожара на мусорном полигоне в Алматы произошло резкое ухудшение качества воздуха. По данным индекса IQAir, Алматы находился на втором месте в мировом рейтинге самых загрязненных крупных городов. Выше Алматы была только Джакарта.

17 сентября «Казгидромет» сообщил, что с 15 по 17 сентября на отдельных постах мониторинга зафиксировано 15 случаев превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам РМ-2,5 и диоксиду азота.

Пожар на полигоне ТБО удалось ликвидировать только через пять дней.