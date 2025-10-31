Акимат Алматы продолжает лишать лицензий недобросовестных подрядчиков

Управление градостроительного контроля Алматы лишило лицензии еще одну компанию, которая допустила серьезные нарушения при реализации городских проектов.

Как сообщила пресс-служба акимата, лишено лицензии ТОО «Құрылысшы -ТБС», которое занималось строительством пристройки к школе № 174.

«В ходе внеплановой проверки пристройки к школе № 174 выявлены отклонения от проекта и несоблюдение нормативов», - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем привлечено к ответственности ТОО «Аркада KZ» за провалы дороги по улице Аманжол в сентябре после дождей.

«Все эти организации получили предписания на устранение нарушений», - также сообщили в акимате.

В управлении подчеркнули, что по поручению главы города Дархана Сатыбалды проверки усилены, и меры будут приниматься по результатам выявленных нарушений.

В сентябре аким Алматы Дархан Сатыбалды критиковал подрядчиков за срыв сроков и низкое качество работ, а также заявил о недопустимости формального отношения к городским проектам. Он пригрозил подрядчикам жесткими мерами, заявив, что при выявлении фактов халатности их будут лишать лицензий и привлекать виновных к ответственности.

В середине октября он снова предупредил подрядчиков, что за ненадлежащее качество работ и срыв сроков их будут лишать лицензий.

После этого с 21 октября управление градостроительного контроля Алматы лишило лицензий строительную компанию ТОО «AsiaMax», которое проводило реконструкцию уличной канализации на ул. Абиша Кекилбайулы и не только затянуло сроки, но и отклоненилось от проектных решений и не соблюдало госнормы в строительстве; ТОО «СК 7 Строй», которое вело работы на нескольких объектах города, в том числе занималось строительством пристройки к школе №112 и благоустройством территорий в Ауэзовском районе, но в ходе внеплановых проверок были выявлены отклонения от проектных решений и несоблюдение строительных нормативов.

Кроме того, по итогам проверки обвала асфальта после сильных дождей в сентябре на пересечении улиц Яссауи и Дастан технадзорная компания «Алатау сапа курылыс» была привлечена к административной ответственности и лишена аккредитации за ненадлежащий технический надзор.