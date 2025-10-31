Казахстан планирует увеличить количество иностранных студентов в три раза к 2029 году

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что к 2029 году планируется увеличить количество иностранных студентов в стране до 100 тысяч. Сейчас в вузах Казахстана обучаются свыше 31 тысячи иностранных студентов, и это «рекордный показатель».

«К 2029 году их число планируется увеличить до 100 тысяч. Для этого будет упрощен визовый режим и созданы максимально комфортные условия для обучения иностранных студентов в Казахстане», - сказал Токаев в ходе Международного форума стратегических партнеров «Казахстан – территория академических знаний».

Президент также сообщил, что запланирован запуск программы трудоустройства, по которой лучшие выпускники смогут оставаться в Казахстане.

По его словам, уже налажено партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыто 33 филиала зарубежных вузов. А высокий демографический потенциал стран Центральной Азии и ряда сопредельных с регионом государств открывает перед Казахстаном значительные возможности для экспорта высшего образования и привлечения иностранных студентов.

«Казахстан поставил перед собой сложную, но крайне важную задачу – стать частью глобального рынка знаний. Для достижения данной цели налажено партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыто 33 филиала зарубежных вузов. Важно, что во многих филиалах обучение ведется на английском, русском, китайском языках. Многоязычие в образовании всегда было и будет ключом к открытости и конкурентоспособности как отдельного человека или университета, так и целых государств», - сказал президент.

При этом, подчеркнул он, во всех филиалах введены обязательные дисциплины по казахскому языку и истории Казахстана, которые «полезны для глубокого понимания иностранными студентами нашей культуры и менталитета».

Вместе с тем Токаев обратил внимание на активное участие бизнеса в развитии высшего образования и университетской науки в Казахстане. Он сообщил, что одна из казахстанских компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе, а еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле.

«Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание», - сообщил глава государства.

А отмечая выстраивание «системы взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями», Токаев считает перспективным шагом в этом направлении создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах Казахстана.