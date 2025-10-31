Кыргызстан обратился в Интерпол с запросом выдать ордер на арест сооснователя издания «Клооп»

«В четверг OCCRP стало известно, что Бишкек обратился к Интерполу с просьбой выдать так называемое красное уведомление (red notice) на Рината Тухватшина. <...> "Красное уведомление" обязывает власти стран-участниц арестовать разыскиваемого человека для возможной экстрадиции», - говорится в сообщении.

Директор по связям с общественностью Интерпола Сэмюэл Хит заявил в интервью OCCRP, что в уставе Интерпола есть строгие правила, запрещающие использовать их систему в политических целях.

«Поэтому мы отклонили запрос на получение красного уведомления», - сказал он.

В свою очередь Ринат Тухватшин считает, что это нанесет ущерб репутации страны.

«Эта система была создана для поиска опасных преступников по всему миру, но наши власти решили использовать ее для преследования журналистов, в данном случае меня. Я не боюсь, потому что ничего плохого не сделал и не нарушил никаких законов. Я верю, что со мной все будет хорошо. Но это позор для страны», - сказал он.

Власти Кыргызстана в последние годы развернули широкие репрессии против журналистов, активистов, политиков и правозащитников, представляя критику действий властей как попытки организации массовых беспорядков.

В прошлом году шесть лет лишения свободы получила Махабат Тажибек кызы – директор расследовательского медиа «Темиров Live». Ее коллега Азамат Ишенбеков был приговорен к пяти годам лишения свободы, но в этом году помилован президентом.

В мае этого года прошли обыски и задержания бывших и действующих сотрудников издания «Клооп». 5 августа в Бишкеке начался суд над бывшими видеооператорами издания Александром Александровым и Жоомартом Дуулатовым, а также двумя бухгалтерами редакции. 19 сентября Первомайский райсуд Бишкека признал бывших операторов «Клоопа» виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» и приговорила каждого к пяти годам лишения свободы. Двум бухгалтерам дали по три года пробации.

Кроме того, 27 октября суд Бишкека признал издания «Клооп», а также «Темиров Live» и «Айт Айт Десе» экстремистскими. Представители изданий узнали об этом из социальных сетей.

Ухудшение ситуации с правами человека и гражданскими свободами произошло в Кыргызстане после прихода к власти Садыра Жапарова.