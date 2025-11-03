Столичный The Ritz-Carlton вошел в топ-50 лучших отелей мира

Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards — одна из самых авторитетных премий в мире туризма, существующая с 1988 года. Каждый год сотни тысяч людей из разных стран голосуют за отели, курорты и города, которые воплотили истинный дух путешествий и гостеприимства. В этом году более 757 тыс. путешественников со всего мира приняли участие в голосовании, по итогам которого The Ritz-Carlton, Astana был признан №1 отелем в региональном рейтинге премии. Это стало важной победой для всей страны, поскольку признание отеля в Астане на ровне с такими легендарными отелями, как The Ritz-Carlton, Tokyo или The Savoy London, — символ того, что Казахстан вошел в мировую элиту гостеприимства.

«Для нас эта награда — не просто оценка высокого сервиса. Это признание нашей философии: создавать эмоцию, атмосферу и ощущение дома для каждого гостя. Наш успех — это результат энергии всей команды. Мы стремимся не просто соответствовать стандартам, а создавать собственные», – отметил генеральный директор The Ritz-Carlton, Astana Карим Таяч.

The Ritz-Carlton открылся в Астане в 2017 году и стал отражением новой эпохи города — современного и устремленного в будущее и в то же время включающего в себя вековые традиции. Сегодня The Ritz-Carlton, Astana стал неотъемлемой частью культурного и архитектурного кода столицы. На протяжении восьми лет он принимает мировых лидеров, артистов, деятелей культуры и дипломатии, а также постоянных гостей, которые вновь и вновь выбирают The Ritz-Carlton, Astana за атмосферу доверия. Отель стал примером того, как в Казахстане развиваются стандарты сервиса мирового уровня. Философия бренда «Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen» отражается в уважительном и продуманном подходе к каждому гостю и сотруднику, а внимание к деталям формирует особую культуру взаимодействия с гостями.