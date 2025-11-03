Бывшее руководство коммунального предприятия «Таза Өскемен» подозревается в хищении денег

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на содержание городских автомобильных дорог.

Как сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу, в числе подозреваемых – бывший директор и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель.

«Подозреваемые в период 2022–2023 г., используя свое служебное положение, без проведения процедуры государственных закупок, систематически незаконно перечисляли бюджетные средства в адрес аффилированных коммерческих структур. Суть противоправной схемы заключалась в оформлении фиктивных документов о поставке материалов и аренде техники», - отметили в АФМ.

В частности, в документах указывались ложные сведения о закупе битума и песка для ремонта дорог, об аренде спецтехники с цистернами для откачки воды, а также о приобретении материалов для изготовления уже установленных 23 остановочных павильонов. В дальнейшем полученные деньги обналичивались через индивидуального предпринимателя и распределялись между участниками схемы.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге. На эти деньги подозреваемые купили квартиру в элитном ЖК Усть-Каменогорска, автомашины BMW X6M, Subaru Forester и земельные участки. На все имущество с санкции суда наложен арест, а в отношении бывшего директора КГП избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.