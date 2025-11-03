Арендодатели, получившие господдержку, не смогут повышать аренду в течение года
Минторговли намерено ограничить повышение арендной платы за торговые площади для предпринимателей
фото Жанары Каримовой

Министерство торговли и интеграции намерено ввести ограничения для предпринимателей-арендодателей, получивших государственную поддержку, на повышение арендной платы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, предприниматели-арендодатели в течение года после получения государственной поддержки не смогут изменять стоимость аренды торгового места.

«Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, которые работают на арендуемых площадях. Они получают гарантию предсказуемости расходов, могут планировать свою деятельность, избегают внезапных и необоснованных повышений арендной платы», - пояснили в министерстве.

Проект соответствующего приказа министра торговли опубликован на портале «Открытые НПА» в понедельник, 3 ноября, и будет находиться на публичном обсуждении до 18 ноября.

