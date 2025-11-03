Минторговли намерено ограничить повышение арендной платы за торговые площади для предпринимателей

Арендодатели, получившие господдержку, не смогут повышать аренду в течение года
Министерство торговли и интеграции намерено ввести ограничения для предпринимателей-арендодателей, получивших государственную поддержку, на повышение арендной платы.
