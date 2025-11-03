Суд освободил от наказания двух сотрудников ДЧС Алматы по делу о несработавшей системе оповещения о землетрясениях

Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор заместителям начальника ДЧС Алматы за халатность при приемке оборудования и представителям авторского и технического надзора, не обеспечившим должный контроль при закупке автоматизированной системы раннего оповещения при землетрясении. В январе прошлого года эта система не сработала, когда в городе произошло землетрясение ощутимостью 5 баллов. При этом осужденные либо были освобождены от наказания по амнистии или из-за срока давности, либо получили условные сроки, указано в приговоре суда.

На скамье подсудимых по этому делу оказалось трое заместителей начальника ДЧС: Ерлан Алибеков, Самат Асаинов и Асан Айтеев. Также обвиняемыми проходили генеральный директор подрядной организации ТОО «TNS-INTEC» Даурен Шангереев, инженер авторского надзора ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Талгат Тажибаев и инженер технического надзора ТОО «Мегалиты Алматы» Аскар Абдуллаев.

Согласно материалам дела, договор по строительству системы раннего оповещения о сильном землетрясении для города Алматы ДЧС заключил в июне 2022 года с подрядчиком ТОО «TNS-INTEC». Сумма по договору составляла более 1,1 млрд тенге. По сметной документации компания должна была устроить ограждения по периметру каждой станции из проволочной тканой сетки из нержавеющей стали, а также уличный всепогодный шкаф для оборудования станции с системой контроля климата.

Согласно приговору, генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» Даурен Шангереев приобрел проволочные тканные сетки из оцинкованной стали вместо нержавеющей стали и организовал их монтаж в ограждения по периметру 28 станций. Кроме того, он приобрел и организовал установку шкафов для оборудования без системы контроля климата на 28 станциях. Тем не менее в актах было указано, что оборудование поставлено в соответствии с требованиями. Эти акты, как указано в судебных документах, Шангереев предоставил фирмам, ответственным за технический и авторский надзор, а также заказчику – ДЧС Алматы.

«<...> при этом скрыл факты несоответствия сеток ограждения и шкафов АСРО (автоматической системы раннего реагирования – В.) с заявленными к ним техническим характеристикам, тем самым путем обмана и злоупоребления их доверием, введя их в заблуждение похитил денежные средства ДЧС Алматы в особо крупном размере 27 898 624,73 тенге», - указано в приговоре.

Его действия суд квалифицировал как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Заместитель начальника ДЧС Ерлан Алибеков обвинялся в том, что по халатности не организовал должным образом проверку актов и материалов. На основании актов, подписанных им, подрядчику были перечислены бюджетные средства, включая фактически завышенную стоимость материалов и оборудования.

Другой заместитель начальника ДЧС, Самат Асаинов, согласно приговору, совершил аналогичные действия. В тот период он исполнял обязанности начальника ведомства.

Еще один заместитель начальника ДЧС, Асан Айтеев, подписал акт о вводе оборудования в эксплуатацию. Однако при этом не было сертификата об утверждении типа средств измерений с регистрацией в реестре государственной системы, сервер не был интегрирован с закупленными ранее девятью станциями, также не было интеграции с аппаратным комплексом сиренно-речевых устройств ДЧС и мобильным приложением Darmen. На основании подписанных им актов с расчетного счета ДЧС подрядчику ТОО «TNS-INTEC» были преждевременно перечислены оставшиеся 5% от суммы договора – 56 398 271,99 тенге.

Представители компании авторского надзора ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Талгат Тажибаев и компании технического надзора ТОО «Мегалиты Алматы» Аскар Абдуллаев обвинялись в ненадлежащем выполнении инжиниринговых услуг, которое по неосторожности повлекло тяжкие последствия.

Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» Даурен Шангереев в суде заявил, что по проекту фирма вышла в убыток и не заработала никакой прибыли. Он также заявил о давлении со стороны следствия и принуждении возместить ущерб под угрозой ареста. Представители компании авторского надзора также объяснили закуп несоответствующего оборудования ошибкой сметчиков, которую заметили только на этапе следствия.

Суд пришел к выводу, что 23 января и 4 марта 2024 года при землетрясениях различной силы в Алматы автоматическое оповещение о землетрясениях не сработало, сиренно-речевые устройства вовсе задействованы не были.

«Несвоевременное оповещение населения и отсутствие ориентирования на последовательные действия в таких ситуациях привело к панике и дезориентации, повлекшие недоверие общества государству, негативные отклики относительно государственной политики», - указано в приговоре.

Даурена Шангереева суд приговорил к 5 годам лишения свободы, но в связи с амнистией сократил этот срок до 4 лет и назначил это наказание условным с установлением пробационного контроля.

Ерлана Алибекова и Самата Асаинова суд освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности без назначения наказания, их также не лишили воинских званий, так как преступления ими были совершены «по неосторожности». Асану Айтееву суд назначил 2 года и 6 месяцев условно с пробационным контролем. Его суд также не стал лишать воинского звания. Талгату Тажибаеву и Аскару Абдуллаеву суд назначил по три года лишения свободы и освободил от этого наказания в связи с амнистией.