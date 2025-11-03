Сразу в 12 регионах Казахстана по итогам девяти месяцев сократилось население

Население Казахстана к 1 октября достигло 20 445 тыс. человек, увеличившись с начала года на 0,8%, сообщило в понедельник нацбюро статистики.

Сразу в 12 регионах Казахстана из 20 в течение первых девяти месяцев этого года наблюдалось снижение население. При этом впервые в этом списке оказалась Кызылординская область. Теперь все три южных области Казахстана демонстрируют убыль населения из-за высокой эмиграции.

Лидерами по снижению населения остаются Северо-Казахстанская области (здесь население сократилось с начала года на 1,19%), области Абай (-0,92%) и Улытау (-0,79%).

Население продолжает устойчиво расти только в трех мегаполисах, соседних с ними Акмолинской и Алматинской областях, а также трех западных регионах (за исключение Западно-Казахстанской области, которая в последние месяцы также демонстрирует убыль населения).

При этом население Астаны в первые девять месяцев этого года выросло сразу на 5,48%, это больше, чем рост населения Шымкента и Алматы в совокупности.

Городское население Казахстана за январь-сентябрь выросло на 1,58% и достигло 12 975 тыс. человек, сельское население сократилось на 0,53% до 7 470 тыс. человек. Доля городского населения выросла до 63,5%, доля сельского населения составила 36,5%.