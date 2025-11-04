Президент Латвии отказался подписывать закон о выходе из конвенции о защите женщин от насилия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отказался подписать принятый парламентом закон о денонсации Конвенции Совета Европы о защите женщин от насилия и потребовал от депутатов пересмотреть их решение, сообщает издание DW .

Как говорится в заявлении главы государства, решение о денонсации Стамбульской конвенции беспрецедентно в европейском пространстве и может «поставить под угрозу общеевропейскую архитектуру верховенства права».

Более того, ратификация и денонсация конвенции в течение одного созыва сейма «дает противоречивый сигнал как латвийскому обществу, так и международным партнерам Латвии» о ее готовности добросовестно выполнять свои международные обязательства. А такая неопределенность и непредсказуемость действий государства неуместна в европейском правовом пространстве.

Согласно Конституции Латвии, президент может в течение 10 дней со дня принятия сеймом закона потребовать его пересмотра, но если парламентарии откажутся подчиниться этому требованию, президент не вправе повлиять на их позицию.

30 октября парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял закон о денонсации Стамбульской конвенции. Сторонники решения отмечали, что текст конвенции «подрывает традиционные семейные роли». В частности, недовольство вызвало определения понятий «гендера» и «гендерной идентичности», которые «чужды латвийским традициям» и способны «навязывать идеологию» через школы и госполитику. Противники же денонсации обвиняли оппонентов в «мазохистском взгляде на восток».