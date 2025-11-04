Президент Латвии отказался подписывать закон о выходе из конвенции о защите женщин от насилия

Он потребовал от депутатов пересмотреть решение
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отказался подписать принятый парламентом закон о денонсации Конвенции Совета Европы о защите женщин от насилия и потребовал от депутатов пересмотреть их решение, сообщает издание DW.
