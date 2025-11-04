Более 27 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

В Казахстане завершена уборка урожая и намолочено 27,1 млн тонн зерна, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Он также отметил, что экспортный потенциал на будущий маркетинговый год страна намерена сохранить на уровне 13,4 млн тонн.

«На сегодняшний день по республике уборка зерновых колосовых завершена, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года», - сообщил Сапаров.

Как подчеркнул министр, произведенные объемы зерна позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность и сохранить экспортный потенциал.

«Экспорт зерна истекшего сезона составил 13,4 млн тонн, что на 47% превышает показатель предыдущего маркетингового года, чему способствовали программа экспортного субсидирования. Мы планируем сохранить уровень экспорта, в связи с чем действие данной меры продлено до 1 сентября 2026 года», - добавил он.

Министр напомнил, что в этом году Казахстан начал поставки на «некоторые нетрадиционные рынки», такие как Бельгия, Португалия, Польша, Норвегия, Великобритания, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки. Кроме того, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению и Грузию.

«Спрос на наше зерно продолжает оставаться повышенным, так с нового урожая экспортировано порядка 2,2 млн тонн зерна, что на 21% больше уровня аналогичного периода прошлого сезона», - отметил Сапаров.

Глава Минсельхоза также добавил, что в рамках стимулирования экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью реализуются пять инвестпроектов по глубокой переработке зерна. Эти проекты позволят изъять с рынка еще 2,5 млн тонн.

Вместе с тем, сообщил Сапаров, помимо зерна в Казахстане намолочено 4 млн тонн ячменя, урожай бобовых культур составил 1 млн тонн, маслосемян – 4,3 млн тонн, при этом их уборка еще продолжается. Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур.