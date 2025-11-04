Строительство двух водохранилищ в Жамбылской области перенесли на следующий год

В Жамбылской области строительство водохранилищ Акмола и Калгуты начнется в 2026 году, сообщила пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

«В следующем году министерство планирует начать работы по строительству Акмолинского и Калгутинского водохранилищ, а также реконструкцию Терис-Ащыбулакского и Караконызского водохранилищ. Областным акиматом разрабатывается проектно-сметная документация на строительство семи водохранилищ», - говорится в сообщении министерства со встречи министра Нуржана Нуржигитова с жителями области.

Согласно комплексному плану развития водной отрасли до 2028 года, в Жамбылской области планируется строительство десяти новых и реконструкция трех действующих водохранилищ, а также многофакторные обследования 45 гидротехнических сооружений.

Помимо этого, при поддержке Исламского банка развития разрабатывается проект по реконструкции 76 каналов общей протяженностью 415 км в пяти районах области. Как отмечают в министерстве, это улучшит подачу поливной воды на 24 877 га земель.

Также близятся к завершению 23 проекта по реконструкции ирригационных каналов региона, что улучшит подачу воды на 19 746 га посевных площадей области. В частности, до конца года планируется завершить пять проектов по реконструкции каналов общей протяженностью более 103 км.

«Для реализации планов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений Казахстана привлекаются частные инвестиции, ведутся переговоры с ведущими компаниями в области автоматизации и цифровизации управления водными ресурсами. Однако вклад в экономию воды должны внести и потребители путем внедрения водосберегающих технологий и перехода на менее влагоемкие культуры», - отметил министр Нуржигитов.

В марте Нуржан Нуржигитов на заседании правительства говорил, что в 2025 году планируется начать строительство четырех новых водохранилищ в трех регионах страны. Из них водохранилища Акмола и Калгуты – в Жамбылской области, Караузяк – в Кызылординской области, а Большой узень – в Западно-Казахстанской.