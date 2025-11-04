Еще три футбольных клуба в Казахстане станут частными

В рамках приватизации и коммерциализации профессиональных футбольных клубов кызылординский ФК «Кайсар» официально перешел в частную собственность, по петропавловскому ФК «Кызылжар» завершается процесс передачи прав собственности, для строительства футбольной академии столичного клуба «Женис» определен земельный участок, а в этом году будет проведен аукцион по продаже карагандинского ФК «Шахтер», сообщил во вторник в ходе заседания правительства генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория.

Как отметил Лория, 30 октября футбольный клуб «Кайсар» официально передан в управление главе компании «TAU Group LTD» Исламгали Козбакову.

«Акиматом города (Кызылорды – В.) выделен земельный участок под строительство футбольной академии. Общий объем инвестиций составляет 12 млрд тенге», - сообщил он.

Процесс передачи прав собственности на футбольный клуб «Кызыл-Жар СК» планируется завершить до 7 ноября. Как отметил генеральный секретарь федерации, инвестор обязался ежегодно вкладывать не менее 1 млрд тенге в развитие клуба, инфраструктуры и подготовку молодых игроков.

Для футбольного клуба «Женис» акимат Астаны определили земельный участок под строительство современной футбольной академии. Параллельно ведутся юридические процедуры по передаче доли инвестора. Завершить процесс и передать права новому юридическому лицу также планируется до 7 ноября. Общий объем инвестиций составит порядка 16 млрд тенге, которые будут направлены на создание академии и развитие системы детско-юношеского футбола.

«По футбольному клубу "Шахтер" (Караганда – В.) проведена полная оценка имущества. В ноябре в маслихате Карагандинской области состоятся общественные слушания по вопросу приватизации клуба, по итогам которых будет проведен аукцион по продаже. Общий объем инвестиций составит 18 млрд тенге, из которых 12 млрд будут направлены на строительство футбольной академии, а 6 млрд – на развитие детско-юношеского футбола в регионе», - также сообщил Лория.

В целом, по его информации, совокупный объем привлеченных инвестиций превышает 45 млрд тенге.

Вместе с тем он отдельно отметил пилотный проект по трансформации футбольного клуба «Елимай» в Семее в форму собственности «некоммерческое акционерное общество». Как сообщил Лория, «Елимай» стал первым клубом страны, реализовавшим эту модель корпоративного управления по примеру ведущих европейских клубов, таких как «Реал Мадрид», «Барселона», «Байер» и др.

«Данная модель успешно зарекомендовала себя в мировой практике и имеет ряд преимуществ, позволяя привлекать системных партнеров и объединяя государство, клуб, бизнес и общество. Клубом выпущены акции на сумму 100 млн тенге, и уже сейчас акционерами "Елимая" становятся заслуженные общественные деятели, видные спортсмены», - заключил Лория.