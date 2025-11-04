​У государства нет денег для продолжения электрификации автопарка Алматы — депутат мажилиса

У государства нет финансовых ресурсов для поддержки электрификации автопарка Алматы. При этом большая часть электромобилей, купленных казахстанцами в 2025 году по уже исчерпанной квоте, была вывезена из страны для перепродажи, рассказали спикеры Forum Taxi Kazakhstan 2025.

По словам президента Казахстанского автомобильного союза Анар Макашевой, на момент начала действия квоты на ввоз электромобилей в 2025 году, в автопапрке Казахстана было более 12 тыс. электромобилей. За год в страну было ввезено порядка 15 тыс. машин.

«К этому моменту количество электромобилей в автопарках составляет лишь 16 тыс. [единиц]. Остальные авто — не остались, они были переправлены транзитом в другие страны. Те, кто ввозит электромобили в Казахстан по казахстанской квоте, к сожалению, субсидирует другие государства», — рассказала Макашева.

Глава Автосоюза считает необходимым учитывать этот момент при принятии решения о льготах по госпрограммам, операторами которых, помимо прочих, выступает фонд развития предпринимательства «Даму» и СПК «Алматы». Пользоваться льготами, по ее мнению, должны только казахстанцы, а обходные пути должны быть устранены.

Макашева также добавила, что несмотря на исчерпание государственной квоты, в Казахстане по-прежнему будет действовать 0% пошлина на ввоз электромобилей, предусмотренная стандартами Всемирной торговой организации (ВТО). Однако эффект этой пошлины для потребителя вскоре может нивелировать введение 16% НДС.

Депутат мажилиса Сергей Пономарев отметил, что несмотря на большую потребность Алматы и всего Казахстана в электрификации автопарка, у государства сейчас нет возможности направить на это финансовые ресурсы.

«Две недели назад я задал [этот] вопрос министру [национальной экономики Серику] Жумангарину. Алматы — донор республиканского бюджета, который вносит в него свыше 1 трлн тенге. <...> Ответ прозвучал — нет, денег для городов доноров — Алматы, Астаны и Шымкента — не будет. <...> 60% денег мы отдаем на социальные расходы по АСП, пенсиям и пособиям социально уязвимым слоям», — заявил Пономарёв.

Елена Ерзакович, независимый эксперт в области транспортной и экологической политики, подчеркнула, что государство должно начать воспринимать электрификацию транспорта не как просто вопрос потребительских предпочтений, а как социальную проблему.

«Электрификация сектора такси — социальная вещь, потому что касается экологии и состояния здоровья населения. Наше здоровье потом выливается в расходы на медицину и пособия в связи с разными заболеваниями. И нам нужно начать более тесно увязывать вопросы качества воздуха и того, на чем мы ездим», — выразила мнение Ерзакович.